Acțiunile anti-fraudă continuă: Peste 300 de percheziții au loc joi în cadrul Operațiunii Jupiter 4

Potrivit Parchetului General, au loc la nivel național 304 de percheziții domiciliare.

Acțiunile au loc în dosare care vizează infracțiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută frauduloasă, contrabandă calificată, deținere sau port fără drept de arme neletale supuse autorizării, contrafacere, acces ilegal la un sistem informatic, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, fals intelectual, fals informatic, uz de fals, fals material în înscrisuri oficiale, infracțiuni privind regimul deșeurilor, executarea de activități miniere fără permis sau licență, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducere, modificare sau ștergere de date informatice în sistemul informațional integrat pentru păduri, trafic de produse sau substanțe toxice, refuz nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale și infracțiuni la regimul jocurilor de noroc.

Acțiunile desfășurate vizează destructurarea unor rețele specializate în infracțiuni economico-financiare și de criminalitate, responsabile pentru un prejudiciu de 221.850.000 lei.

Conform IGPR, persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză.