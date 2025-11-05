Operațiunea Jupiter 4, ziua 3: 267 de percheziții au loc miercuri în întreaga țară, 118 mandate de aducere puse în executare | SURSE: Prejudicii de peste 60 de milioane de lei

UPDATE #2: Surse judiciare arată că ancheta îl vizează pe Ciprian–Bogdan Scorțe, administratorul SC Smart Oil Petroleum S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca.

De altfel, procurorii ar fi scos la iveală faptul că livrările de motorină investigate au fost realizate printr-un lanț comercial fictiv, către entități de tip „fantomă” (ex. Sigmanit OÜ, Estonia), pentru a crea aparența unor livrări intracomunitare neimpozabile. În realitate, transporturile au fost redirecționate în Slovacia și ulterior în Italia, fără a fi respectate cerințele regimului fiscal de scutire.

Materia primă utilizată a provenit din achiziții de motorină exceptată de accize (de la Autogara Metropoli S.R.L.) și din importuri de Vammar D10 și Oxo Oil din Slovacia.

UPDATE #1: Anchetatorii au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară (Bihor – 4, Cluj – 2) într-un dosar penal în care s-a reținut că administratorul SC S.O.P. S.R.L. a folosit fraudulos regimul fiscal de exceptare de la plata accizelor, desfășurând o activitate ilegală de producere și comercializare de motorină nemarcată.

Astfel, Societatea S.O.P. S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, având ca obiect principal de activitate declarat „transporturi rutiere de mărfuri” și ca activități secundare autorizate „fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului” a fost autorizată la data de 12.06.2023 de către Biroul Vamal Cluj ca utilizator final pentru achiziția de motorină exceptată de la plata accizelor, în vederea producerii unui lubrifiant denumit „Plasticizer MKG 3”. Autorizația emisă permitea prelucrarea a 1.500 tone de motorină în scop neaccizabil.

În fapt, societatea a utilizat această autorizație pentru a desfășura o activitate de producție accizabilă, respectiv fabricarea de motorină nemarcată, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, contrar dispozițiilor art. 365 și art. 426 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. Procesul tehnologic declarat a fost unul fictiv, rețeta de fabricație fiind modificată prin substituirea substanțelor admise cu produse petroliere similare. În perioada 28.06 – 11.09.2023, societatea a raportat producerea a 1.928.176 kg de produs finit, pretins „ulei Plasticizer MKG 3”.



Analiza de laborator a confirmat însă că produsul obținut are compoziția chimică și proprietățile motorinei, fiind un produs accizabil supus marcării și colorării obligatorii. În baza documentelor contabile și a fișelor de producție, s-a stabilit că materia primă utilizată a provenit din achiziții de motorină exceptată de accize (de la A.M. S.R.L.) și din importuri (Slovacia). Rețeta aplicată conținea proporții de 66,9% motorină și 33% amestecuri hidrocarburice, nerespectând formula autorizată.

Livrările declarate de societate au fost realizate printr-un lanț comercial fictiv, către entități de tip „fantomă” (ex. Estonia), pentru a crea aparența unor livrări intracomunitare neimpozabile. În realitate, transporturile au fost redirecționate în Slovacia și ulterior în Italia, fără a fi respectate cerințele regimului fiscal de scutire.

Societatea nu a depus declarațiile fiscale corespunzătoare (formular 100 – accize), deși era obligată potrivit art. 266 alin. (1) Cod fiscal.

Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând accizele datorate pentru cantitatea totală de motorină produsă, a fost calculat la 3.724.484 lei, la care se adaugă dobânzi și penalități în cuantum de 5.280.311 lei, rezultând un prejudiciu total de aproximativ 9 milioane lei.

Prin faptele descrise, administratorul societății a săvârșit infracțiunea de producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, precum și infracțiunea de evaziune fiscală.

În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobile și conturilor bancare deținute de suspecți.

ȘTIREA INIȚIALĂ: Perchezițiile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române. Acestea au ca scop identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și prevenirea efectelor negative ale acestora asupra societății, prejudiciul reținut fiind de 61.397.871 de lei și 476.700 euro.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de evaziune fiscală, infracțiuni de producere de accizabile în afara unui antrepozit autorizat, delapidare, contrabandă, contrafacere, infracțiuni de incendiere, infracțiuni de tăiere fără drept de arbori, eliminarea, deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate, infracțiuni privind protecția mediului și gestionarea deșeurilor periculoase, șantaj, abuz de încredere, bancrută frauduloasă, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă și hărțuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit procurorilor, oerațiunea reafirmă importanța acțiunilor coordonate ale autorităților judiciare și polițienești în combaterea criminalității economico-financiare și în protejarea bugetului de stat, prin identificarea și tragerea la răspundere a celor care desfășoară activități ilegale, prevenind pierderile bugetare și facilitând recuperarea produsului infracțional.