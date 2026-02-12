Prima pagină » Politic » Premieră. Două comune din nordul României au decis să fuzioneze

Două comune din nordul României au decis să fuzioneze. Este vorba despre o premieră națională înregistrată în județul Satu Mare. Decizia a fost luată pentru a ușura măsurile administrative impuse de Guvern.
Petru Mazilu
12 feb. 2026, 18:02, Politic

Primele două comune din ţară care au decis să se unească şi să treacă mai uşor peste criza provocată de guvernul condus de Ilie Bolojan sunt din judeţul Satu Mare, potrivit Gândul.

Negocierile pentru unificare au început acum o lună şi au fost demarate de către deputatul Adrian Cozma, preşedinte PNL Satu Mare. Noua localitate se va numi Beltiug.

Cele două localităţi, cât şi primarii aferenţi, au ajuns la concluzia că, deşi dispun de toată infrastructura necesară pentru buna funcţionare a unei aşezări, nu se vor putea susţine financiar în următorii doi, trei ani.

În urma negocierilor dintre preşedintele PNL Satu Mare şi cei doi edili, Cornea Mare Nicolae şi Ioan Bartok Gurzău, s-a decis să unească populaţiile celor două localităţi, adică 3.384 de locuitori din Beltiug, cu cei 3.100 din Socond. Primar va fi Ioan Bartok Gurzău. La alegerile din 2028, acesta va candida din nou.

Sătenii vor decide unirea comunelor prin referendum

În urma comasării se va forma a doua cea mai mare comună din judeţ. Fuziunea se va pune în practică după ce consiliile locale ale celor două comunităţi vor emite nişte hotărâri în acest sens, care vor cuprinde şi organizarea un viitor referendum.

