Oamenii de știință au descoperit o nouă utilizare uimitoare pentru zațul de cafea

Descoperirea ar putea schimba modul în care sunt utilizate deșeurile organice și ar putea contribui la reducerea impactului asupra mediului generat de materialele tradiționale de izolație, scrie Science Alert.

Potrivit studiului, materialul obținut din zaț de cafea oferă performanțe comparabile cu cele ale izolațiilor comerciale deja folosite în construcții. În plus, noua soluție are avantajul că este produsă din resurse regenerabile și poate fi biodegradabilă, spre deosebire de materialele sintetice pe bază de combustibili fosili.

Izolația din zaț de cafea folosește deșeuri generate la scară globală

La nivel mondial, sunt consumate aproximativ 2,25 miliarde de cești de cafea în fiecare zi. Această cantitate uriașă generează tone de zaț de cafea care ajung, în cele mai multe cazuri, la gropile de gunoi sau sunt incinerate.

Ambele variante contribuie la poluarea mediului și la creșterea emisiilor de carbon.

Cercetătorii sud-coreeni au identificat o metodă prin care acest reziduu poate fi reutilizat eficient. În ultimii ani, oamenii de știință au analizat mai multe utilizări alternative pentru zațul de cafea, inclusiv integrarea acestuia în beton, materiale de pavaj sau procese de filtrare a poluanților.

Noua descoperire arată că izolația din zaț de cafea poate reprezenta o alternativă practică și ecologică pentru industria construcțiilor.

Izolația din zaț de cafea este obținută printr-un proces termic complex

Procesul de fabricare începe cu uscarea zațului de cafea la o temperatură de aproximativ 80 de grade Celsius timp de o săptămână. Ulterior, materialul este încălzit la temperaturi mult mai ridicate pentru a produce biochar, un compus bogat în carbon.

Biocharul este tratat apoi cu solvenți ecologici, precum apă, etanol și propilen glicol. După această etapă, compusul este combinat cu etil celuloză, un polimer natural care stabilizează structura materialului.

Amestecul rezultat este comprimat și încălzit pentru a forma un material compozit poros. Porii joacă un rol esențial deoarece rețin aer, contribuind astfel la reducerea transferului de căldură.

Izolația din zaț de cafea oferă performanțe similare cu polistirenul

În testele de laborator, noul material a demonstrat o conductivitate termică de aproximativ 0,04 wați pe metru per Kelvin. În general, materialele cu o conductivitate sub 0,07 wați pe metru per Kelvin sunt considerate izolatoare eficiente.

Cercetătorii au comparat noua soluție cu materiale comerciale utilizate în construcții, inclusiv polistiren expandat. Rezultatele au arătat că izolația din zaț de cafea poate menține temperaturi mai scăzute în spațiile expuse la radiația termică, oferind o protecție comparabilă.

Testele au fost realizate într-un model de laborator care simula efectul panourilor solare montate pe acoperișuri și transferul de căldură către interiorul clădirilor.

Izolația din zaț de cafea ar putea reduce impactul ecologic al construcțiilor

Un alt avantaj important este biodegradabilitatea materialului. În cadrul testelor, compozitul realizat din zaț de cafea a pierdut peste 10% din greutate după doar trei săptămâni, în timp ce polistirenul nu a prezentat modificări semnificative.

Cercetătorii susțin că această tehnologie ar putea contribui la dezvoltarea unei economii circulare, în care deșeurile sunt transformate în produse cu valoare adăugată.

În contextul creșterii interesului pentru construcții verzi și soluții sustenabile, izolația din zaț de cafea ar putea deveni o opțiune atractivă pentru dezvoltatorii imobiliari și pentru proiectele care urmăresc reducerea amprentei de carbon.

Această descoperire demonstrează că deșeurile alimentare pot avea aplicații industriale importante și că inovația în domeniul reciclării poate deschide noi oportunități pentru protejarea mediului.