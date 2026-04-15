Două-trei cafele pe zi ar putea reduce riscul de tulburări mintale

Consumul moderat de cafea ar putea avea beneficii importante pentru sănătatea mintală, potrivit unui studiu amplu, citat de Euronews. Studiul sugerează că două până la trei cești pe zi sunt asociate cu un risc mai scăzut de tulburări psihice.
Victor Dan Stephanovici
15 apr. 2026, 09:12, Social

Cercetarea, publicată în Journal of Affective Disorders, a analizat datele a peste 460.000 de persoane incluse în UK Biobank, cu vârste între 40 și 69 de ani, mai arată Euronews. Participanții au raportat obiceiurile zilnice de consum de cafea, inclusiv tipurile consumate. Evoluția lor a fost monitorizată pe o perioadă medie de 13,4 ani. Rezultatele indică un model de tip „J”: cei care consumă moderat cafea au un risc mai redus de tulburări mintale. În același timp, consumul foarte scăzut sau excesiv nu oferă aceleași beneficii.

Studiul arată că persoanele care consumă cinci sau mai multe cești de cafea pe zi pot avea un risc crescut de probleme de sănătate mintală. În schimb, intervalul optim pare să fie de două până la trei cești zilnic. Iar efectul este mai pronunțat în rândul bărbaților. Cafeaua conține peste o mie de compuși bioactivi, inclusiv cofeină, polifenoli și alți antioxidanți. Cercetătorii sugerează că efectele antiinflamatorii ale acestor substanțe, în special ale cofeinei și acidului clorogenic, pot contribui la reducerea riscului de tulburări mintale. Cofeina acționează și asupra sistemului nervos, influențând mecanisme asociate cu stresul și starea de spirit.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, peste un miliard de oameni suferă de tulburări mintale la nivel global. Afecțiuni precum anxietatea și depresia reprezintă una dintre principalele cauze ale dizabilității pe termen lung. Autorii studiului subliniază nevoia unor strategii de prevenție, inclusiv prin dietă și stil de viață, pentru a combate creșterea acestor probleme la nivel global.

