Șase alimente considerate nesănătoase pe care cardiologii le consumă în continuare

Ciocolată, vin, ouă și cafea – cardiologii știu exact ce efecte au, dar continuă să le consume. Iată ce spun despre fiecare, conform Uniland.

Ciocolata neagră, benefică pentru vasele de sânge

Câteva pătrățele pe săptămână din ciocolată cu minim 70% cacao pot susține sănătatea vaselor de sânge. „Flavonoizii din cacao pot reduce ușor tensiunea arterială”, explică dr. Matthew Kahn. Colegul său, dr. Charlie Cox, adaugă: „cacao este unul dintre cele mai bogate alimente în polifenoli de pe planetă”.

Ouăle nu cresc colesterolul din sânge cum se credea

Timp de ani de zile, ouăle au fost evitate din cauza colesterolului din gălbenuș. „Pentru majoritatea oamenilor, colesterolul alimentar are un impact foarte mic asupra colesterolului din sânge”, spune dr. Kahn. El consumă aproximativ un ou pe zi și subliniază că ouăle sunt o sursă valoroasă de colină și luteină.

Vinul, acceptabil în context social

Dr. Cox nu a renunțat la vin, dar pune accent pe context și calitate. „Fericirea unui pahar cu prietenii contează în calculul general”, spune el. Recomandă vinurile naturale și mezcalul, cu mai puțini aditivi decât băuturile comerciale. Precizează explicit că nu încurajează consumul de alcool.

Cafeaua, reabilitată de cercetările recente

Dovezile s-au schimbat față de ce se credea despre cafea. „Două până la patru cești pe zi sunt acum asociate cu un risc mai mic de insuficiență cardiacă”, spune dr. Kahn. Tensiunea arterială poate crește pe termen scurt, dar consumatorii obișnuiți se adaptează.

Pâinea cu maia, o alegere mai bună decât cea preambalată

Dr. Cox consumă pâine prăjită dimineața, dar exclusiv din aluat fermentat. Fermentarea îndelungată predigeră parțial amidonul și reduce răspunsul glicemic față de pâinea standard.

Lactatele grase, mai puțin periculoase decât par

Untul și brânza au o reputație proastă din cauza grăsimilor saturate. Dr. Kahn explică însă că grăsimile din lactate nu au același efect ca cele din carnea procesată. Unele studii le asociază chiar cu un risc ușor mai mic de accident vascular cerebral.