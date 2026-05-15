Romgaz a încheiat primul trimestru cu un profit în creștere ușoară, în ciuda scăderii producției. Compania a asigurat aproape o treime din consumul național de gaze

Profitul net consolidat înregistrat de Grupul Romgaz a fost de 973,16 milioane lei, în primul trimestru din 2026, mai mare cu 2,33%, respectiv cu 22,18 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului anterior. Față de ultimul trimestru din 2025, profitul net este în creștere cu 8,28%, potrivit rezultatelor financiare transmise vineri la Bursa de Valori București.

Romgaz, cel mai mare producător național de gaze naturale și operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare a gazelor, dar și producător și furnizor de energie electrică, este o companie controlată de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar de acțiuni (70,0071%). Compania este listată la Burse de Valori București și are o cotă de peste 52% din producția națională de gaze naturale.

Cea mai mare contribuție la cifra de afaceri

Cifra de afaceri din primul trimestru al anului 2026, de 2.137,87 milioane lei, este în scădere cu 10,19%, respectiv cu -242,50 milioane lei, comparativ cu cea realizată în primul trimestru din 2025.

Această evoluție e fost determinată de diminuarea volumelor de gaze livrate cu 9,7%, veniturile din vânzarea gazelor naturale fiind mai mici cu 12,53%, ajungând la nivelul de 1.831,98 milioane lei.

Producția de energie electrică a scăzut în primul trimestru din 2026 cu 46,42% față de T1 2025, drept urmare Grupul a obținut o cifră de afaceri din această activitate mai mică cu 3,20%.

Veniturile din servicii de înmagazinare au crescut cu 15,37% față de cele înregistrate în T1 2025.

Gradul de umplere al depozitelor de înmagazinare la 31 martie 2026 a fost de 23,73%. Capacitatea de înmagazinare rezervată la 1 aprilie 2026 a fost de 84,76% din capacitatea disponibilă.

Potrivit companiei, în ceea ce privește structura cifrei de afaceri, veniturile din vânzarea gazelor naturale reprezintă aproximativ 86% din cifra de afaceri totală a T1 2026, cele din vânzarea energiei electrice circa 5%, iar veniturile din servicii de înmagazinare aproximativ 7%.

Față de ultimul trimestru din 2025, cifra de afaceri totală s-a majorat cu 8,08% (+159,86 milioane lei), un efect semnificativ avându-l cantitățile de gaze livrate, mai mari cu 4,44%, care au generat venituri în creștere cu 9,31% (+155,98 milioane lei). Veniturile din serviciile de înmagazinare au fost mai mari cu 20,22% (+26,31 milioane lei), în același timp ce cifra de afaceri din vânzarea de energie electrică s-a diminuat cu 27,49 milioane lei (-20,07%).

Marjele realizate ale profitului net consolidat (45,52%), EBIT consolidat (50,22%) și EBITDA consolidat (56,72%) sunt în creștere față de T1 2025 (39,95%; 47,52% și respectiv 54,98%), menținându-se la niveluri ridicate.

Neptun Deep, cea mai mare parte e investițiilor

Pentru primele trei luni din 2026 Grupul Romgaz și-a planificat investiții în valoare de 1.448.899 mii lei și a realizat aproape două treimi (68,73%) dintre ele, respectiv 995.784 mii lei (valori non-IFRS).

Din suma de 995.784 mii lei investită în cursul primului trimestru, pentru dezvoltarea perimetrului Neptun Deep a fost alocată suma de 710.237 mii lei.

Consum în creștere, producție în scădere

Potrivit Romgaz, consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru primul trimestru din 2026 a fost de aproximativ 43,59 TWh, fiind cu aproape 5,4 % mai mare decât cel înregistrat în același trimestru din 2025.

Producția de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al anului 2026 a fost de 1.235,237 mil.mc., ceea ce, comparativ cu producția de gaze naturale din primul trimestru al anului 2025, reprezintă o producție cu 3,9% mai mică.

Nivelul producției de gaze naturale înregistrat în Trimestrul 1 2026 a fost influențat de următorii factori:

declinul natural de producție al zăcămintelor aflate în exploatare;

repunerea în producție a unor sonde inactive prin lucrări specifice de intervenții și reparații capitale;

asigurarea funcționării în parametri normali a capacitaților de comprimare și uscare gaze coroborate cu activitățile de mentenanță planificată și corectivă;

optimizarea operațiunilor de eliminare a apei din sonde;

continuarea derulării proiectelor de reabilitare a principalelor zăcămintelor mature de gaze naturale.

Consumul de gaze naturale estimat la nivel național pentru T1 2026 a fost de 43,59 TWh, cu aproximativ 5,4% mai mare decât cel înregistrat în T1 2025, din care cca. 8,8 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferența de 34,79 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 13,65 TWh, ceea ce reprezintă 31,3% din consumul național și 39,2% din consumul acoperit cu gaze din producția internă.

Cantitatea de gaze valorificată de Romgaz în primele 3 luni din 2026, reprezentând livrări către clienți, fără consumul CTE Iernut, a înregistrat o scădere de 10,1 % față de perioada similară din 2025.

Aceste rezultate au fost obținute în condițiile în care:

importul de gaze naturale intrat în consum a fost de aproximativ 8,80 TWh, cu doar 1% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut;

din stocurile de gaze ale Romgaz aflate în depozitele subterane s-au extras cu 1,171 TWh mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2025 (0,656 TWh față de 1,827 TWh).

Cantitatea de energie electrică produsă în trimestrul 1 a fost de 106,984 GWh și a fost influențată de oprirea blocului nr.5, de la Irrnut, în lunile februarie și martie.

Cantitatea de energie electrică produsă în acest prim trimestru a fost cu 46,4% mai mică față de perioada similară a anului trecut (199,703 GWh) și cu 60,3% mai mică față de T4 2025 (270,005 GWh).

În ceea ce privește producția de condensat, în primul trimestru al anului 2026, a fost realizată o producție de 12,752 mii tone, cu 4,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, în special ca urmare a creșterii producției de condensat pe zăcământul Caragele.

Evoluția pe bursă

Profitul net consolidat pe acțiune (EPS) la martie 2026 a fost de 0,25 lei.

Potrivit raportului detaliat, în primul trimestru al anului 2026, prețul mediu de tranzacționare al acțiunilor ROMGAZ a fost de 11,48 lei, valoare dublă față de perioada similară a anului anterior (5,69 lei). Tendința generală a fost de creștere de la lună la lună: +14,29% în ianuarie (față de decembrie 2025), +0,88% în februarie și +3,06% în martie. Totodată, în data de 31 martie 2026, prețul acțiunii a fost 11,94 lei, cu 19,52% mai mare decât prețul înregistrat în ultima zi a anului anterior (9,99 lei/acțiune), respectiv cu 99% mai mare decât prețul de închidere al zilei de 31 martie 2025 (6 lei/acțiune).

Oscilația prețului acțiunii în această perioadă a fost de 16,5%, între un minim de 10,30 lei înregistrat în prima zi de tranzacționare a anului 2026 și un nou prag maxim de 12 lei/acțiune, atins în 12 martie 2026.

„Deși în trimestrul 1 2026 au existat factori interni care au influențat pozitiv prețul acțiunii (ex. raportarea pentru anul 2025 a unui profit net istoric de peste 3 miliarde lei, cel mai mare rezultat din sectorul energetic românesc), dinamica prețului a fost determinată în mod semnificativ de factori externi, atât din plan național cât mai ales din plan internațional, care au influențat comportamentul investitorilor de pe piețele de capital europene și globale (ex. tensiunile geopolitice, conflictul din Orientul Mijlociu, în special prețul petrolului care oscilează ca urmare a informațiilor referitoare la Strâmtoarea Ormuz, punct strategic prin care trece aproximativ o cincime din fluxul global de petrol)”, conform raportului companiei.

Potrivit datelor agregate, Romgaz ocupă un loc însemnat în topul emitenților locali, fiind inclusă în indicii de tranzacționare ai BVB la sfârșitul primului trimestrul din 2026: