Prima pagină » Social » Protest la Rafinăria Petromidia: zeci de angajați cer creșteri salariale

Zeci de angajați de la Petromidia protestează la Năvodari, nemulțumiți de oferta conducerii în negocierile salariale.
Maria Miron
30 ian. 2026, 10:44, Social

Un protest spontan a izbucnit vineri la cea mai mare rafinărie din România, în Năvodari, unde câteva zeci de angajați s-au adunat în zona clădirii de birouri, pentru a-și manifesta nemulțumirea legată de evoluția negocierilor salariale.

Încă din primele ore ale dimineții, lucrătorii s-au grupat pe platforma rafinăriei, iar numărul participanților ar putea crește pe măsură ce angajați din alte ture se alătură protestului. Nu au fost raportate incidente, iar activitatea rafinăriei nu este afectată semnificativ.

Doar bonusuri, fără majorări

Liderul sindical Auraș Stănilă a precizat pentru ZIUA de Constanța că negocierile colective de salarii sunt în desfășurare și că, deși joi a avut loc o rundă de discuții, oferta prezentată de conducere nu prevede o majorare salarială, ci doar acordarea unor bonusuri.

„Suntem în negocierea colectivă de salarii în momentul ăsta. Am avut ieri o rundă de întâlniri, iar conducerea a venit cu propunere, fără mărire salarială. Oamenii care protestează acum sunt cumva nemulțumiți de faptul că nu s-a mărit salariul”, a declarat liderul sindical.

Continuă negocierile

Stănilă a explicat că negocierile nu sunt încheiate, fiind programată o nouă întâlnire cu conducerea companiei în cursul zilei: „La ora 13.00 este programată o nouă întâlnire. Dacă reprezentanții salariaților din fabrică nu vor fi de acord cu bonusurile și vor cere creșteri salariale, vom continua demersurile și vom vedea ce decizii vor fi luate în continuare”.

Compania nu a transmis încă un punct de vedere oficial cu privire la protest și la revendicările angajaților.

