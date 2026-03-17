Prima pagină » Social » Alertă în județul Tulcea! Resturi de drone raportate la Plauru după un atac rusesc la graniță

Alertă în județul Tulcea! Resturi de drone raportate la Plauru după un atac rusesc la graniță

O nouă serie de atacuri rusești cu drone a vizat infrastructura din Ucraina, marți dimineață, în apropierea frontierei cu România. MApN a ridicat de la sol două avioane F-16 și a emis mesaje RO-Alert în județul Tulcea. Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute în zona localității Plauru.
Sursa foto: ro-alert.ro
Alexandra-Valentina Dumitru
17 mart. 2026, 06:58, Social

Atacurile au avut loc la primele ore ale dimineții de marți, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost notificat să instituie măsuri de alertare a populației. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 1.55 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

„Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localități Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității”, anunță MApN.

MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.

Recomandarea video

Marea deconectare a Rusiei: O superputere trece offline (Politico)
G4Media
Cel mai lung parc din România intră în linie dreaptă. Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a anunțat în exclusivitate la Gândul când va fi deschis parcul de 5 kilometri lungime
Gandul
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Cum riscă Autoritatea pentru Reformă Feroviară să piardă o dispută la Curtea de Arbitraj. Bâlbâielile unui director care au viciat un contract de aproape două miliarde de lei
Libertatea
Un bărbat a dezvăluit că a văzut ce este în viața de apoi, după ce inima i s-a oprit în timpul operației! Mărturiile lui au cutremurat lumea medicală
CSID
Motorina a trecut de 9 lei și benzina s-a scumpit cu 15 bani! Unde se vinde cel mai ieftin carburant și ce urmează
Promotor