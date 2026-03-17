Alertă în județul Tulcea! Resturi de drone raportate la Plauru după un atac rusesc la graniță

Atacurile au avut loc la primele ore ale dimineții de marți, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.40, din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a fost notificat să instituie măsuri de alertare a populației. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 1.55 pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

„Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul național în zona localități Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3.00, o echipă de cercetare a început verificări în teren. Până la acest moment nu a fost identificată zona de impact. Căutările vor continua odată cu îmbunătățirea vizibilității”, anunță MApN.

MApN a informat și informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de atacuri, rămânând în contact permanent cu acestea.