Atac rusesc la Balabyne, în Ucraina: patru răniți și un mort confirmați

Un atac rusesc asupra localității Balabyne, în regiunea Zaporijia, a provocat un mort și patru răniți. Mai multe case au fost distruse.
Nițu Maria
09 apr. 2026, 09:29, Știri externe

În urma atacului forțelor rusești asupra localității Balabyne din regiunea Zaporijia, numărul persoanelor rănite a ajuns la patru, iar o persoană și-a pierdut viața, conform rapoartelor oficiale.

Șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, a transmis informațiile pe Telegram, a relatat Ukrinform.

„O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite. Numărul victimelor în urma atacului de dimineață al forțelor ruse asupra districtului Zaporijia este în creștere”, se arată în comunicat.

În urma bombardamentului, mai multe case private din Balabyne au fost distruse, iar locuințele și bunurile oamenilor au fost grav afectate.

Rapoartele inițiale indicau că rușii au efectuat cel puțin opt lovituri asupra districtului Zaporijia, iar prima informare menționa o singură femeie rănită.

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Cât costă 1 kg de ied în Piața Obor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport
5.000 de oameni decid soarta guvernării: cine sunt pesediștii care votează dacă PSD rămâne sau iese de la putere
Libertatea
Zodia care își poate petrece Paștele pe patul de spital, potrivit Cristinei Demetrescu: „Pot apărea dureri fizice. Atenție la lovituri în zona capului”
CSID
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor