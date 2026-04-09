Atac rusesc la Balabyne, în Ucraina: patru răniți și un mort confirmați

În urma atacului forțelor rusești asupra localității Balabyne din regiunea Zaporijia, numărul persoanelor rănite a ajuns la patru, iar o persoană și-a pierdut viața, conform rapoartelor oficiale.

Șeful administrației militare regionale, Ivan Fedorov, a transmis informațiile pe Telegram, a relatat Ukrinform.

„O persoană a fost ucisă și alte patru au fost rănite. Numărul victimelor în urma atacului de dimineață al forțelor ruse asupra districtului Zaporijia este în creștere”, se arată în comunicat.

În urma bombardamentului, mai multe case private din Balabyne au fost distruse, iar locuințele și bunurile oamenilor au fost grav afectate.

Rapoartele inițiale indicau că rușii au efectuat cel puțin opt lovituri asupra districtului Zaporijia, iar prima informare menționa o singură femeie rănită.