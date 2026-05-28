Cum îți schimbi adresa de Gmail fără să pierzi e-mailurile sau datele contului tău

Istoric, adresa de Gmail (numele de utilizator @gmail.com) era imposibil de modificat odată creată, iar dacă voiai o adresă nouă trebuia să îți faci un cont complet separat. Problema este că mulți utilizatori și-au creat conturile când erau mai tineri sau nu se gândeau că e-mailul va deveni atât de important și folosit în toate serviciile, scrie El Economista.

Din acest motiv, Google a introdus o opțiune care permite schimbarea adresei de e-mail Gmail asociate unui cont Google, fără a pierde accesul la cont sau datele salvate.

Compania tehnologică permite schimbarea adresei de e-mail folosite pentru accesarea contului și pentru autentificarea în serviciile și produsele din ecosistemul său. Este vorba despre adresa care servește la identificarea utilizatorului, alături de nume și fotografie.

Schimbarea poate fi realizată doar dacă adresa asociată contului Google are terminația gmail.com, după cum explică firma în pagina de ajutor, și este limitată la nume de utilizator disponibile, care nu sunt deja folosite.

Noul e-mail va deveni adresa principală. Adresa inițială va rămâne activă ca adresă alternativă, ceea ce înseamnă că mesajele trimise către vechea adresă vor continua să fie primite.

Această funcție permite o singură schimbare la fiecare 12 luni, cu un maximum de trei modificări în total. De asemenea, permite revenirea la adresa inițială ca adresă principală. Inițial a fost lansată în exclusivitate în SUA, dar Google a anunțat că extinde funcția la nivel global, astfel că în următoarele săptămâni va deveni disponibilă pentru toți utilizatorii.