Prima pagină » Știrile zilei » Cum îți schimbi adresa de Gmail fără să pierzi e-mailurile sau datele contului tău

Cum îți schimbi adresa de Gmail fără să pierzi e-mailurile sau datele contului tău

Google introduce o funcție care le permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail fără a pierde e-mailurile sau datele contului, o opțiune disponibilă treptat la nivel global.
Cum îți schimbi adresa de Gmail fără să pierzi e-mailurile sau datele contului tău
Sursa: Hepta
Mădălina Dinu
28 mai 2026, 12:58, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Istoric, adresa de Gmail (numele de utilizator @gmail.com) era imposibil de modificat odată creată, iar dacă voiai o adresă nouă trebuia să îți faci un cont complet separat. Problema este că mulți utilizatori și-au creat conturile când erau mai tineri sau nu se gândeau că e-mailul va deveni atât de important și folosit în toate serviciile, scrie El Economista.

Din acest motiv, Google a introdus o opțiune care permite schimbarea adresei de e-mail Gmail asociate unui cont Google, fără a pierde accesul la cont sau datele salvate.

Compania tehnologică permite schimbarea adresei de e-mail folosite pentru accesarea contului și pentru autentificarea în serviciile și produsele din ecosistemul său. Este vorba despre adresa care servește la identificarea utilizatorului, alături de nume și fotografie.

Schimbarea poate fi realizată doar dacă adresa asociată contului Google are terminația gmail.com, după cum explică firma în pagina de ajutor, și este limitată la nume de utilizator disponibile, care nu sunt deja folosite.

Noul e-mail va deveni adresa principală. Adresa inițială va rămâne activă ca adresă alternativă, ceea ce înseamnă că mesajele trimise către vechea adresă vor continua să fie primite.

Această funcție permite o singură schimbare la fiecare 12 luni, cu un maximum de trei modificări în total. De asemenea, permite revenirea la adresa inițială ca adresă principală. Inițial a fost lansată în exclusivitate în SUA, dar Google a anunțat că extinde funcția la nivel global, astfel că în următoarele săptămâni va deveni disponibilă pentru toți utilizatorii.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Duster i-a uimit pe francezi » Două versiuni disponibile: iată prețurile
GSP.ro
Are Ucraina „cărți” cu adevărat bune? Momentul în care Trump l-ar putea convinge pe Putin să facă unele concesii. „Conflictul, mai lung decât «Marele Război Patriotic» împotriva Germaniei naziste”
Gandul
Veste DEZASTRUOASĂ pentru clienții Digi! Cresc TOATE abonamentele. Notificarea pe care au primit-o TOȚI consumatorii RCS RDS
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Data la care intră pensiile românilor în iunie 2026. Banii vor întârzia pentru unii vârstnici, din cauza zilelor libere
Libertatea
Amenzi uriașe pentru proprietarii care nu permit accesul în apartament. Cine are dreptul să intre în locuință?
CSID
Tronson din Autostrada A8, finanțat prin SAFE. Cine preia proiectul?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia