O femeie care conducea un TIR încărcat cu carne pe A1 a făcut infarct și a murit

O femeie de 41 de ani, care conducea un camion frigorific încărcat cu carne, a făcut infarct și a murit, luni, la volan, pe Autostrada A1, în județul Sibiu. TIR-ul s-a oprit în parapete.
Laura Buciu
01 iun. 2026, 14:05, Social
Ambulanța Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic pe A1, pe sensul Săliște -Sibiu, unde un camion frigorific a pierdut direcția de mers și s-a oprit în parapete.

La sosirea echipajelor SAJ și ISU Sibiu, șoferița, în vârstă de 41 de ani se afla în stop cardio-respirator.

Personalul medical a început manevrele de resuscitare care au continuat aproape 50 de minute, dar din păcate fără succes.

Medicul de la Ambulanță a declarat decesul, iar Poliția desfășoară activități pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

