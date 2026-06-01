O femeie care conducea un TIR încărcat cu carne pe A1 a făcut infarct și a murit

Ambulanța Sibiu a intervenit cu un echipaj cu medic pe A1, pe sensul Săliște -Sibiu, unde un camion frigorific a pierdut direcția de mers și s-a oprit în parapete.

La sosirea echipajelor SAJ și ISU Sibiu, șoferița, în vârstă de 41 de ani se afla în stop cardio-respirator.

Personalul medical a început manevrele de resuscitare care au continuat aproape 50 de minute, dar din păcate fără succes.

Medicul de la Ambulanță a declarat decesul, iar Poliția desfășoară activități pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.