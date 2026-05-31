Accident în județul Sibiu. Cinci persoane aflate într-un microbuz au ajuns la spital

Echipaje ISU Sibiu și ale Poliției Rutiere au intervenit de urgență, duminică dimineață pe DN 14 în localitatea Șura Mare la un accident rutier unde un microbuz de transport persoane a ieșit în afara părții carosabile. La fața locului au fost mobilizate două echipaje SMURD dintre care unul cu medic, două ambulanțe SAJ, o autospecială de transport personal și victime multiple, una de descarcerare și una de stingere.

„La sosirea forțelor s-a constatat că în microbuz se aflau 6 persoane (4 adulți și 2 minori) care s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor.

În urma evaluării medicale, 3 adulți și cei doi minori sunt transportați la spital. Minorii sunt însoțiți de un adult care a refuzat transportul.

La UPU Sibiu sunt transportate 3 femei:

– o femeie în vârstă de 56 de ani cu multiple traumatisme (fracturi) cu echipajul SMURD TIM;

– o femeie în vârstă de 36 de ani cu traumatism lombar și traumatism toracic cu echipaj SAJ;

– o femeie în vârstă de 50 de ani cu traumatism la picior cu echipaj SAJ.

Cei doi băieți minori în vârstă de 10 și 14 ani sunt transportați la CPU Luther pentru investigații medicale aceștia având ușoare contuzii”, a transmis ISU Sibiu.

Polițiștii rutieri, sosiți de asemenea de urgență la locul accidentului din localitatea Șura Mare cercetează împrejurările în care s-a produs evenimentul.

„Din primele cercetări efectuate de către polițiștii rutieri a reieșit faptul că, în timp ce conducea un microbuz pe DN14, având direcția de deplasare spre Slimnic, un bărbat în vârstă de 37 de ani, domiciliat în localitatea Târnava, din cauze care urmează a fi stabilite, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă”, a precizat IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier, au mai transmis polițiștii.

Traficul rutier se desfășoară îngreunat.