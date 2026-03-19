Norvegia cere tuturor municipalităților să se pregătească pentru război, însă administrațiile locale sunt aproape falimentare

De ce a emis guvernul din Norvegia acest ordin

Ministrul Justiției, Astri Aas-Hansen, subliniază că situația de securitate din Europa este cea mai gravă de la Al Doilea Război Mondial încoace. Războiul din Ucraina continuă, Orientul Mijlociu este marcat de instabilitate, iar amenințările hibride din Marea Baltică au devenit o realitate cotidiană. Norvegia răspunde prin reactivarea conceptului de „apărare totală”, un model din perioada Războiului Rece care presupune cooperarea strânsă între armată, administrația civilă și cetățeni, scrie Defence24.

Scrisoarea din 17 martie 2026 le cere municipalităților să protejeze infrastructura critică, să asigure alimentarea cu apă și funcționarea sistemului de sănătate în situații de urgență, să se pregătească pentru pene de curent și întreruperi de comunicații și să fie pregătite să primească populații evacuate. Aas-Hansen explică faptul că administrațiile locale sunt responsabile pentru menținerea funcțiilor de bază ale statului la nivel local și reprezintă coloana vertebrală a sistemului de apărare totală.

Autoritățile locale, îngropate în datorii și în dificultate

Aici apare contradicția fundamentală. În timp ce guvernul alocă 600 de miliarde de coroane pentru investiții militare în nord, multe municipalități din aceeași regiune sunt atât de sărace încât se află sub administrare de stat. Datoria totală a municipalităților a depășit 630 de miliarde de coroane, iar aproximativ 80% din bugete sunt consumate de sarcini impuse de stat, ale căror costuri au crescut puternic în ultimii ani.

Experții estimează că până în 2027, până la 100 de municipalități ar putea ajunge pe lista ROBEK, un registru al entităților care, din cauza situației financiare precare, își pierd autonomia în privința împrumuturilor. În Stavanger, un oraș relativ bogat, școlile au început să le ceară părinților donații de jucării și cărți, deoarece bugetele s-au epuizat.

În Loppa, o mică municipalitate din nord, autoritățile au cheltuit peste 240 de milioane de coroane pe un centru educațional modern, în timp ce drumurile rămân necurățate iarna, iar infrastructura de urgență nu respectă cerințele legale.

Ambiții militare și sărăcia locală

Oficiul Național de Audit a publicat în 2025 un raport critic, concluzionând că structurile civile nu sunt suficient pregătite să sprijine forțele armate în caz de criză sau război. După aproape un deceniu în care acest domeniu a fost declarat prioritate politică, începând din 2016, elemente esențiale ale unui sistem funcțional de apărare totală nu au fost încă implementate.

Unele regiuni încearcă să facă față prin cooperare între municipalități, ceea ce permite dezvoltarea unor structuri de urgență mai solide. Guvernul se bazează și pe cetățeni, recomandând ca fiecare gospodărie să aibă rezerve pentru cel puțin o săptămână de apă, alimente, medicamente și numerar.

Planificatorii apărării din Norvegia se confruntă cu o întrebare esențială, ridicată și de analiști. Nu poți construi simultan putere militară în nord și, în același timp, să lași comunitățile locale de acolo să se degradeze.

Dacă școlile se închid, oamenii pleacă, infrastructura se deteriorează și legăturile sociale se destramă, nu mai rămâne nimic de apărat și nimeni care să sprijine operațiunile militare în caz de criză. Cele 357 de municipalități norvegiene au primit directivele, însă fără finanțare pentru implementare, acestea riscă să rămână simple ordine fără efect.