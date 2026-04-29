Nicușor Dan, de la Dubrovnik: „Sunt extrem de optimist că SAFE se finalizează până pe 31 mai” / Pe PNRR, există voință politică pentru adoptarea legilor necesare

Președintele României, Nicușor Dan, aflat la Dubrovnik pentru Summitul Inițiativei celor Trei Mări și Forumul de Afaceri, a oferit marți o evaluare optimistă a stadiului programului SAFE și a transmis un mesaj de calm în privința PNRR, în condițiile în care ambele programe sunt urmărite îndeaproape în contextul tensiunilor politice interne.

Nicușor Dan despre SAFE: „Stăm extrem de bine”

Referindu-se la programul SAFE, cu o valoare totală de 16 miliarde de euro, președintele a detaliat stadiul fiecărei tranșe.

„Din cele 16 miliarde, 4 sunt pe autostrăzi. Și aici contractele sunt deja semnate și practic e o formalitate pentru ca până la 31 mai să facem toate formalitățile, toată birocrația necesară”, a explicat Nicușor Dan.

Cele 9 miliarde aprobate recent dau timp Ministerului Apărării să finalizeze procedurile de contractare tot până la 31 mai, iar săptămâna viitoare Ministerul de Interne urmează să vină în Parlament pentru restul de 3 miliarde, astfel încât comisiile de Apărare să avizeze și instituțiile implicate să demareze procedurile.

„Eu cred că pe SAFE stăm extrem de bine în momentul ăsta. Bineînțeles, mai e o muncă de făcut la nivel ministerial, dar sunt extrem de optimist că o să terminăm cu bine până la 31 mai”, a afirmat președintele.

PNRR: consens pe adoptarea legilor, cu nuanțe pe două-trei dintre ele

În privința PNRR-ului, invocat recent în declarații politice tensionate, Nicușor Dan a ales un ton echilibrat.

El a precizat că ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a prezentat în fața liderilor politici stadiul măsurilor necesare: legislative, guvernamentale și ministeriale. Cele mai sensibile rămân cele legislative – aproximativ 10-12 legi care trebuie adoptate până la 31 august.

„Pe faptul că trebuie să le adoptăm, există consens. Pe două-trei dintre ele există poziții ușor diferite între partidele politice, însă repet, e nevoie de o dezbatere”, a spus Dan, adăugând că este dispus să intervină personal dacă situația o cere.

„Dacă e nevoie de prezența mea, voi fi acolo pentru a media.”

„Există voință din partea tuturor ca aceste legi să fie trecute de Parlament într-o formă sau alta”, a conchis președintele.