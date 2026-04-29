Nicușor Dan despre proiectele energetice ale României alături de SUA: „Există intenție de finanțare din partea partenerilor americani”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit miercuri, la finalul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, despre proiectele energetice în care România este implicată împreună cu Statele Unite și partenerii din regiune.

Președintele va avea întrevederi bilaterale cu Secretarul Energiei al Statelor Unite ale Americii, Chris Wright. Nicușor Dan a explicat că energia nucleară rămâne o prioritate.

„Pe partea nucleară, interesul comun este reabilitarea reactorului 1, aici lucrurile sunt în linie dreaptă, și construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Aici, din partea noastră, totală disponibilitate. Din partea americană, o intenție de finanțare. Ei sunt deja aici.”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a vorbit și despre implicarea instituțiilor financiare în tot acest demers, precizând că România este un punct important pentru investiții în domeniul nuclear.

„Cum am spus și în conferință mai devreme, România e prima țară în care Banca Mondială vrea să investească în nuclear. Deci va fi un parteneriat economico-financiar pe dezvoltarea reactoarelor 3 și 4.”, a spus Nicușor Dan.

Un alt subiect abordat de președintele României a fost coridorul regional de gaze.

„Pe coridorul de gaz, aici este o chestiune politico-economică. Este interesul nostru al tuturor să decuplăm de furnizarea de gaz dinspre Rusia. Este interesul american de a intra cu LNG pe piața europeană.”

„Pentru ca americanii să intre pe piața europeană cu LNG, e nevoie de niște investiții consistente în porturile din Grecia, din sudul acestui coridor. Întrebarea este dacă există suficienți cumpărători în regiune, vorbesc de toate țările, pornind de la Moldova, Ucraina, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria, deci toate țările din zona asta, dacă necesarul pentru cumpărare este suficient de mare ca să justifice această investiție.”, a completat acesta.

Președintele a mai declarat că România urmărește o prezență în toate aceste proiecte, atât economic, cât și strategic.

„Noi vrem să avem o prezență americană în România și vrem ca această configurație economică să fie favorabilă României. Asta poate să însemne tranzitarea de gaz prin rețele Transelectrica și un câștig din taxele de tranzit. Poate să însemne multe lucruri.”

„Și ce vreau să completez este că peste o săptămână, peste 4-5 zile la Erevan, acolo este summit-ul Comunității Politice Europene și în marja acestui summit România a inițiat o discuție cu toate aceste țări despre exact cifrele acestei potențiale afaceri.”, a completat Nicușor Dan.