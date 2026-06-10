De ce nu atacă Nicușor Dan PSD-ul frontal. Explicația lui Matei Păun, apropiatul președintelui

Declarațiile au fost făcute la emisiunea Leaders Special de la Vorbitorincii, moderată de Cătălin Striblea, în contextul unei discuții mai largi despre criza politică, relația dintre Nicușor Dan și partide, varianta unui guvern tehnocrat și alegerile anticipate.

„Nicușor nu și-a dorit să înceapă un jihad împotriva PSD”

Matei Păun a spus că o parte dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan au proiectat asupra lui propriile așteptări legate de PSD și de lupta cu vechiul sistem politic. Potrivit lui, Nicușor Dan nu și-a dorit funcția de președinte pentru a porni o confruntare totală cu PSD, ci pentru a urmări obiective de reformă și politici publice.

„Nicușor, el nu și-a dorit să fie președinte, cred eu, ca să înceapă un jihad împotriva PSD-ului sau altor partide. El și-a dorit să fie președinte ca să atingă anumite obiective de reformă, de politici publice și așa mai departe”, a spus Păun.

Explicația lui Păun pentru nemulțumirea electoratului anti-PSD

Păun a explicat că Nicușor Dan a fost susținut de un electorat civic, puternic anti-PSD, dar și de un electorat care l-a votat util, mai ales împotriva contracandidatului său, George Simion. Din această perspectivă, Păun a spus că nu toți alegătorii au votat aceeași imagine a lui Nicușor Dan.

„Nicușor Dan a fost votat de vreo 20% din populație în mod liber, ca să zic așa. Diferența de la 20% până la 50% a fost un vot util”, a spus el.

Potrivit lui Păun, oamenii care l-au sprijinit de mult timp pe Nicușor Dan, în special cei implicați civic și aflați într-o opoziție de lungă durată față de PSD, au pus asupra acestuia propriile așteptări politice.

„Pentru dânșii, când l-au susținut pe Nicușor, au suprapus asupra dânsului sentimentele lor cu privire la PSD, cu privire la statul român și așa mai departe”, a spus Matei Păun.

„Ideea că Nicușor ar fi omul PSD-ului este o absurditate totală”

Matei Păun a respins categoric și ideea că Nicușor Dan ar fi „omul PSD-ului” sau că ar acționa în înțelegere cu acest partid.

„Ideea asta că Nicușor ar fi omul PSD-ului pentru mine este o absurditate totală. Este o absurditate totală”, a declarat Păun.

În același timp, apropiatul președintelui a spus că este firesc ca șeful statului să negocieze politic cu toate partidele, inclusiv cu PSD. În opinia sa, a discuta cu PSD nu înseamnă a face un pact ascuns, ci a exercita o parte a rolului prezidențial într-un sistem politic fragmentat.

„O negociere politică? Asta este și jobul lui, să negocieze politic cu toate partidele”, a spus Păun.

De ce crede Păun că un conflict total cu PSD ar fi riscant

Matei Păun a avertizat că o atitudine de confruntare totală cu PSD ar putea avea efectul invers celui dorit de electoratul anti-PSD. Potrivit lui, dacă președintele ar ataca permanent PSD și ar refuza orice dialog cu partidul, acest lucru ar putea împinge formațiunea spre o alianță cu alte forțe politice.

„Cumva noi ne-am dorit ca Nicușor să nu mai interacționeze cu PSD-ul. Am dorit, de fapt, ca Nicușor să înceapă un soi de jihad împotriva PSD-ului. Ce s-ar întâmpla în momentul în care Nicușor începe să se comporte ca atare? Eu cred că n-ar face decât să împingă PSD-ul într-o alianță cu alții”, a spus Păun.

El a adăugat că președintele trebuie să lucreze cu realitatea politică existentă, inclusiv cu faptul că PSD are voturi și procente importante în Parlament. Această realitate, a spus Păun, nu este vina lui Nicușor Dan, dar îi complică mandatul.

„Problema acestor oameni principal, de fapt, este că PSD-ul a luat voturile pe care le-a luat și are procentele pe care le are în Parlamentul României. Acest lucru nu este vina lui Nicușor”, a afirmat el.

Justiția, tema despre care Păun spune că este importantă pentru Nicușor Dan

În același interviu, Păun a spus că Nicușor Dan este preocupat de justiție, un domeniu pe care îl cunoaște bine din perioada în care a dus procese complexe în zona urbanismului și administrației.

„Eu știu că pentru dânsul zona de justiție este extrem de importantă”, a spus Matei Păun.

Totuși, el a sugerat că președintele ar putea considera criza economică drept prioritatea momentului, înaintea altor teme.

„E posibil să considere criza economică ca fiind prioritară. E posibil să-și aleagă luptele. Pentru că nu poți să duci lupte pe cinci fronturi separate în același timp”, a spus Păun.

Păun: Nicușor Dan își alege prioritățile

Păun a transmis că așteptarea ca Nicușor Dan să fie permanent într-un război deschis cu PSD nu corespunde, în opinia sa, felului în care președintele își înțelege mandatul. Potrivit acestuia, Nicușor Dan încearcă să negocieze, să evite izolarea instituțională și să își aleagă prioritățile într-un context politic și economic tensionat.