Rodica Stănoiu a fost reînhumată, la trei zile de la deshumare

Rodica Stănoiu este reînhumată, în prezența nepoatei care i-a ridicat trupul de la Institutul de Medicină Legală.

Mașina funerară care transportă trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a ajuns la cimitirul Izvorul Nou.

Locul de veci al Rodicăi Stănoiu este pregătit pentru a doua ceremonie de înhumare.

Iubitul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu a încercat atât marți, cât și miercuri să ridice trupul Rodicăi Stănoiu, dar a fost refuzat, deoarece nu erau căsătoriți.