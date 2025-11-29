Incendiul la rafinăria Afipsky, stins după atacul cu drone, anunță autoritățile

Resturi provenite de la drone au provocat un incendiu la rafinăria de petrol Afipsky din regiunea Krasnodar, în sudul Rusiei. După acest incident, flăcările au fost stinse, au transmis sâmbătă autoritățile locale.

Unele echipamente din rafinărie au suferit pagube, dar nimeni nu a fost rănit, a precizat grupul de lucru regional.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că unitățile de apărare aeriană au interceptat și distrus 103 drone ucrainene deasupra regiunilor Rusiei pe parcursul nopții, dintre care 11 au fost în regiunea Krasnodar.

În același timp, două persoane au murit, iar alte 27 au suferit răni, inclusiv un copil, în urma unui atac cu rachete și drone lansat de Rusia asupra Kievului în noaptea de 29 noiembrie, potrivit autorităților locale.

Alertele aeriene au pornit în întreaga țară încă de la începutul nopții, în condițiile în care Rusia a lansat zeci de rachete și sute de drone spre Kiev.