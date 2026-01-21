Prima pagină » Social » Elevii din Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud, primii care intră în vacanță în februarie

Elevii din Timiș, Cluj și Bistrița-Năsăud, primii care intră în vacanță în februarie

Ministerul Educației a anunțat miercuri perioadele în care vor intra elevii, în funcție de județ, în vacanță în luna februarie.
Sursă foto: Pexels
Cosmin Pirv
21 ian. 2026, 13:34, Social

Săptămâna de vacanță din luna februarie este diferită pentru elevii din țară. Periaoada este stabilită de inspectoratele școlare.

Singura condiție este ca aceasta să fie programată în perioada 9 februarie – 1 martie 2026.

Astfel, elevii din Timiș, Cluj și Bistrța-Năsăud vor intra primii în vacanță. Aceștia nu vor avea cursuri în perioada 9-15 februarie.

Urmează apoi elevii din județele Sălaj, Bihor, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Brașov, Prahova, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea, Iași și din Capitală. Aceștia vor fi liberi în perioada 16-22 februarie.

Elevii din restul județelor vor avea vacanță în perioada 23 februarie-1 martie.

