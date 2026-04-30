Prima pagină » Tehnologie » Cum a devenit Google steaua tehnologiei în 2026. Cloud-ul său crește de două ori mai rapid decât al rivalilor

Cum a devenit Google steaua tehnologiei în 2026. Cloud-ul său crește de două ori mai rapid decât al rivalilor

Google Cloud a înregistrat o creștere de 63% a veniturilor în primul trimestru din 2026. Performanța depășește cu mult Amazon și Microsoft și reașază ierarhia marilor companii tech. Cheltuielile combinate ale giganților americani pentru inteligența artificială vor depăși 700 de miliarde de dolari în acest an.
Cum a devenit Google steaua tehnologiei în 2026. Cloud-ul său crește de două ori mai rapid decât al rivalilor
Andreea Tobias
30 apr. 2026, 17:29, Știrile zilei

Google Cloud a înregistrat cea mai bună creștere din istoria sa: 63% în primul trimestru din 2026. Estimările analiștilor erau de 50,1%. Prin comparație, Amazon Web Services a crescut cu 28%, iar Microsoft Azure cu 40%, relatează Reuters.

Acțiunile Alphabet au urcat cu peste 6% joi dimineață. Meta a scăzut cu aproape 10%, Amazon cu 1%, iar Microsoft cu 3%.

700 de miliarde de dolari pentru IA

Toți cei patru giganți americani care și-au raportat rezultatele miercuri au confirmat accelerarea investițiilor. Cheltuielile combinate pentru IA vor depăși 700 de miliarde de dolari în 2026. Anterior, estimarea era de 600 de miliarde.

Alphabet și-a majorat prognoza de cheltuieli de capital cu 5 miliarde de dolari. Bugetul ajunge astfel între 180 și 190 de miliarde de dolari. Compania planifică o nouă creștere semnificativă în 2027.

De ce câștigă Google teren

Analiștii explică ascensiunea Google prin două avantaje clare. Primul: instrumente de IA pentru companii percepute ca mai precise decât Copilot al Microsoft. Al doilea: cipuri personalizate puternice, care au atras clienți precum Anthropic.

CEO-ul Sundar Pichai a anunțat că Google a început să vândă cipurile sale de IA direct unor clienți. Acestea concurează cu semiconductorii Nvidia.

„Google este cu adevărat steaua strălucitoare în veniturile din sectorul tehnologic”, a declarat Ken Mahoney, CEO al Mahoney Asset Management.

Microsoft, previziuni peste așteptări

Microsoft a liniștit investitorii cu o prognoză solidă. Veniturile Azure vor crește între 39% și 40% în trimestrul curent. Estimările analiștilor erau de 36,7%.

Cheltuielile de capital Microsoft pentru 2026 vor totaliza 190 de miliarde de dolari. Aproximativ 25 de miliarde provin din costurile cipurilor.

Adoptarea asistentului Copilot rămâne însă lentă, recunosc analiștii independenți.

Meta, venituri bune dar îngrijorări mari

Meta a depășit așteptările privind veniturile trimestriale. Compania a avertizat însă asupra unor potențiale pierderi. Cauza: reacția negativă globală privind siguranța copiilor pe rețelele sociale.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor