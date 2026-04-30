Cum a devenit Google steaua tehnologiei în 2026. Cloud-ul său crește de două ori mai rapid decât al rivalilor

Google Cloud a înregistrat cea mai bună creștere din istoria sa: 63% în primul trimestru din 2026. Estimările analiștilor erau de 50,1%. Prin comparație, Amazon Web Services a crescut cu 28%, iar Microsoft Azure cu 40%, relatează Reuters.

Acțiunile Alphabet au urcat cu peste 6% joi dimineață. Meta a scăzut cu aproape 10%, Amazon cu 1%, iar Microsoft cu 3%.

700 de miliarde de dolari pentru IA

Toți cei patru giganți americani care și-au raportat rezultatele miercuri au confirmat accelerarea investițiilor. Cheltuielile combinate pentru IA vor depăși 700 de miliarde de dolari în 2026. Anterior, estimarea era de 600 de miliarde.

Alphabet și-a majorat prognoza de cheltuieli de capital cu 5 miliarde de dolari. Bugetul ajunge astfel între 180 și 190 de miliarde de dolari. Compania planifică o nouă creștere semnificativă în 2027.

De ce câștigă Google teren

Analiștii explică ascensiunea Google prin două avantaje clare. Primul: instrumente de IA pentru companii percepute ca mai precise decât Copilot al Microsoft. Al doilea: cipuri personalizate puternice, care au atras clienți precum Anthropic.

CEO-ul Sundar Pichai a anunțat că Google a început să vândă cipurile sale de IA direct unor clienți. Acestea concurează cu semiconductorii Nvidia.

„Google este cu adevărat steaua strălucitoare în veniturile din sectorul tehnologic”, a declarat Ken Mahoney, CEO al Mahoney Asset Management.

Microsoft, previziuni peste așteptări

Microsoft a liniștit investitorii cu o prognoză solidă. Veniturile Azure vor crește între 39% și 40% în trimestrul curent. Estimările analiștilor erau de 36,7%.

Cheltuielile de capital Microsoft pentru 2026 vor totaliza 190 de miliarde de dolari. Aproximativ 25 de miliarde provin din costurile cipurilor.

Adoptarea asistentului Copilot rămâne însă lentă, recunosc analiștii independenți.

Meta, venituri bune dar îngrijorări mari

Meta a depășit așteptările privind veniturile trimestriale. Compania a avertizat însă asupra unor potențiale pierderi. Cauza: reacția negativă globală privind siguranța copiilor pe rețelele sociale.