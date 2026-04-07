Amazon încheie un acord cu Serviciul Poștal al SUA pentru un miliard de colete pe an

Amazon a anunțat luni că a ajuns la un nou acord cu Serviciul Poștal al Statelor Unite (USPS) privind livrarea de colete. Potrivit unor surse, serviciul poștal aflat în dificultate financiară va păstra aproximativ 80% din livrările actuale de la cel mai mare client al său, reprezentând peste un miliard de colete anual.
Sursa foto: Selcuk Acar /Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
07 apr. 2026, 07:37, Știri externe

Această reducere de 20% este un rezultat semnificativ mai bun pentru agenția poștală decât reducerea de două treimi sau mai mult pe care Amazon  amenințase să o impună, potrivit unui raport al Reuters luna trecută, relatează Le Figaro.

USPS avertizase atunci că ar putea rămâne fără numerar încă din octombrie, având în vedere riscul ca Amazon să înlocuiască transportatorul prin dezvoltarea propriei rețele de livrare sau prin utilizarea concurenților să constituie o amenințare existențială.

Amazon va continua să își extindă serviciile de livrare, dar fără a atinge o creștere care ar rivaliza cu acoperirea door-to-door a USPS, au indicat aceleași surse Reuters. USPS are un buget de aproximativ 80 de miliarde de dolari, iar Amazon reprezintă venituri anuale de 6 miliarde de dolari pentru agenție, potrivit unor persoane familiarizate cu acordul comercial.

„Suntem încântați că am ajuns la un nou acord cu USPS, care consolidează parteneriatul nostru de lungă durată și ne va permite să continuăm să ne sprijinim împreună clienții și comunitățile ”, a declarat Amazon într-un comunicat. USPS nu a comentat imediat. Directorul executiv al Serviciului Poștal al SUA, David Steiner, a declarat pentru Reuters în decembrie că USPS livrează anual aproximativ 1,7 miliarde de colete pentru Amazon.

Amazon investește în rețeaua de livrare rurală

Amazon criticase planurile USPS de a licita accesul la rețeaua sa de livrare la ultimul kilometru. În aprilie 2025, Amazon a anunțat că va investi peste 4 miliarde de dolari pentru a-și extinde rețeaua de livrare rurală în Statele Unite până la sfârșitul anului 2026.

Serviciul Poștal al SUA (USPS) a anunțat luna trecută că solicită aprobarea pentru o majorare temporară de 8% a tarifelor pentru corespondența prioritară și livrarea de colete, începând cu 26 aprilie, pentru a aborda creșterea costurilor de transport și combustibil. USPS a înregistrat pierderi nete de 118 miliarde de dolari din 2007, corespondența prioritară, cel mai profitabil produs al său, atingând cel mai scăzut volum de la sfârșitul anilor 1960.

