Jeff Bezos: „Taxele mai mari pentru bogați nu rezolvă problemele Americii"

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, critică ideea creșterii taxelor pentru persoanele bogate, susținând că această măsură nu ar rezolva problemele economice ale Statelor Unite și că adevărata cauză ține de politicile guvernamentale.
Mediafax Foto
Mădălina Dinu
20 mai 2026, 17:57, Știri externe
Jeff Bezos a declarat într-un interviu pentru CNBC că plătește deja „miliarde de dolari” în taxe și că o eventuală creștere a acestora nu ar schimba situația categoriilor sociale vulnerabile, scrie Baha.com.

El a dat ca exemplu un profesor din Queens, spunând că nici dublarea taxelor sale nu ar avea un impact real asupra acestuia.

Omul de afaceri a criticat politicienii, pe care îi acuză că folosesc frecvent strategia de a „alege un vinovat și de a arăta cu degetul”, fără a aborda cauzele reale ale problemelor economice.

În același timp, Bezos a afirmat că taxele pentru persoanele cu venituri mici sunt prea ridicate și a susținut că jumătatea inferioară a populației din SUA ar trebui să nu mai plătească deloc impozit pe venit federal.

