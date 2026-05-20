Jeff Bezos: „Taxele mai mari pentru bogați nu rezolvă problemele Americii”

Jeff Bezos a declarat într-un interviu pentru CNBC că plătește deja „miliarde de dolari” în taxe și că o eventuală creștere a acestora nu ar schimba situația categoriilor sociale vulnerabile, scrie Baha.com.

El a dat ca exemplu un profesor din Queens, spunând că nici dublarea taxelor sale nu ar avea un impact real asupra acestuia.

Omul de afaceri a criticat politicienii, pe care îi acuză că folosesc frecvent strategia de a „alege un vinovat și de a arăta cu degetul”, fără a aborda cauzele reale ale problemelor economice.

În același timp, Bezos a afirmat că taxele pentru persoanele cu venituri mici sunt prea ridicate și a susținut că jumătatea inferioară a populației din SUA ar trebui să nu mai plătească deloc impozit pe venit federal.