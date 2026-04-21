Inteligență artificială. Amazon investește încă 5 miliarde de dolari în capitalul companiei Anthropic

Amazon intenționează să investească, pe termen lung, încă 20 de miliarde de dolari, potrivit Le Figaro.

Gigantul comerțului online și al informaticii la distanță (cloud) a contribuit deja la trei runde de finanțare de până acum, începând din 2023, cu o sumă totală de 8 miliarde de dolari.

Amazon este deja partenerul privilegiat al Anthropic în ceea ce privește capacitățile de calcul, prin intermediul centrelor sale de date.

Acordul anunțat luni prevede că Anthropic va închiria grupului din Seattle (statul Washington) servere și procesoare cu o putere de până la 5 gigawați (GW).

Aceasta reprezintă câteva milioane de cipuri, chiar dacă cele două părți nu au comunicat cifre concrete.

Noul angajament cu Amazon Web Services (AWS), filiala de cloud computing a Amazon, are o durată de zece ani și vizează „peste 100 de miliarde de dolari”, potrivit comunicatului transmis.

Start-up-ul cu cea mai rapidă creștere

De remarcat că Anthropic se va baza în special pe procesoarele AWS, Trainium, considerate din ce în ce mai mult un concurent serios al cipurilor vedetă ale Nvidia, liderul pieței.

„Decizia Anthropic de a-și rula modelele de limbaj pe Trainium în următorul deceniu arată progresele pe care le-am făcut” în acest domeniu, a comentat Andy Jassy, șeful Amazon.

Marile companii din domeniul IA sunt angajate într-o cursă pentru mărime, dezvoltarea și utilizarea celor mai avansate modele ale lor necesitând o putere imensă de procesare și stocare, nemaiîntâlnită până acum.

Cererea utilizatorilor, în special a companiilor, este atât de mare încât toți vor să se asigure că dispun de resurse suficiente în centrele de date pentru a nu-și împiedica creșterea.

Anthropic a trecut de la o cifră de afaceri anualizată de un miliard de dolari la sfârșitul anului 2024 la peste 30 în prezent, ceea ce o face start-up-ul cu cea mai rapidă creștere văzută vreodată.

În februarie, compania californiană a strâns 30 de miliarde de dolari de capital, ceea ce i-a ridicat valoarea la 380 de miliarde de dolari.

Compania fondată de mai mulți foști angajați ai OpenAI are în vedere o listare la bursă în următoarele luni.