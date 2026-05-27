Brazilia: Defrișările din Amazon au atins cel mai scăzut nivel din 2019

Datele privind defrișările din Amazon, colectate de rețeaua de monitorizare de referință MapBiomas, reprezintă o veste bună pentru președintele de stânga Luiz Inácio Lula da Silva, care candidează pentru realegere în octombrie și a făcut din protecția mediului una dintre prioritățile sale.

Lula s-a angajat în mod special să eradicheze defrișările ilegale din cea mai mare țară din America Latină până în 2030. Miza este mare: acoperirea vegetală este esențială pentru absorbția dioxidului de carbon și reducerea încălzirii globale, potrivit Le Figaro.

Conform raportului MapBiomas, aproape 985.000 de hectare au fost defrișate în 2025, o reducere de 20,6% față de anul precedent. Aceasta este cea mai mică suprafață de când MapBiomas a început studiile sale în 2019.

„Am observat o creștere a monitorizării și a aplicării legii (…) care este direct legată de scăderea defrișărilor în toți biomii brazilieni ”, a declarat pentru AFP Marcos Rosa, coordonatorul tehnic al rețelei de monitorizare. Potrivit acestuia, 65% dintre zonele în care MapBiomas a identificat alerte de pierdere a vegetației au făcut obiectul unor acțiuni concrete din partea autorităților în 2025, comparativ cu 54% în 2024 și doar 5% în 2019, primul an al mandatului fostului președinte de extremă dreapta Jair Bolsonaro (2019-2022). MapBiomas, care reunește universități, ONG-uri și companii de tehnologie, atribuie aproape toată pierderea vegetației expansiunii agricole (99% din suprafața afectată în 2025). Datele nu iau în considerare suprafața de pădure pierdută din cauza incendiilor.

Slăbesc controalele menite să limiteze defrișările în Amazon

În Amazon, cea mai mare pădure tropicală din lume, suprafața defrișată anul trecut a scăzut cu 23,5% față de 2024, la aproximativ 290.000 de hectare, cea mai mică cifră de când au început înregistrările. În ciuda acestei reduceri semnificative, aceasta echivalează cu „aproximativ cinci copaci pe secundă”, potrivit raportului MapBiomas. Biomul cel mai afectat a fost din nou Cerrado, o vastă savană biodiversă la sud de Amazon, care a reprezentat mai mult de jumătate din defrișările proiectate ale Braziliei până în 2025, în ciuda unei scăderi de 16,9% față de anul precedent. Peste 84% din suprafața defrișată anul trecut se află în Amazon sau Cerrado.

În ciuda acestor cifre încurajatoare, ecologiștii sunt îngrijorați de aprobarea de săptămâna trecută de către Camera Deputaților a unor legi care, în opinia lor, slăbesc controalele menite să limiteze defrișările. Aceste legi, inițiate de puternicul lobby agroindustrial din Parlament, trebuie încă aprobate de Senat. Lula este dornic să prezinte un bilanț ecologic pozitiv cu cinci luni înainte de alegeri, în cadrul cărora speră să câștige un al patrulea mandat, după primul său mandat de președinte din 2003 până în 2010. Cu toate acestea, președintele brazilian a fost criticat de ecologiști pentru sprijinul acordat unui vast proiect de explorare petrolieră în largul coastei Amazonului.