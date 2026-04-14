Amazon cumpără operatorul de sateliți Globalstar, într-o tranzacție de peste 11 miliarde de dolari, intrând în competiție directă cu Starlink

Potrivit datelor publicate într-un comunicat de compania americană, acordul oferă Amazon acces la rețeaua Globalstar, formată din aproximativ douăzeci de sateliți aflați pe orbită joasă. Totodată, oferă acces și la infrastructura aferentă rețelei, accelerând dezvoltarea propriului proiect de internet global, Amazon Leo.

Tranzacția prevede ca acționarii Globalstar să poată opta pentru 90 de dolari în numerar pentru fiecare acțiune deținută sau pentru 0,3210 acțiuni Amazon, în limita unui plafon valoric echivalent.

Anunțul a avut un impact imediat la bursă. Acțiunile Globalstar au crescut cu peste 9% în tranzacțiile premarket, în timp ce titlurile Amazon au avansat cu aproximativ 1%.

Amazon accelerează în paralel dezvoltarea constelației sale de sateliți, vizând lansarea a circa 3.200 de unități până în 2029. Dintre acestea, aproximativ jumătate trebuie plasate pe orbită până în iulie 2026 pentru a respecta cerințele de reglementare.

În prezent, compania operează peste 200 de sateliți și intenționează să lanseze serviciile comerciale de internet prin satelit în cursul acestui an.

Prin comparație, Starlink, controlat de Elon Musk, domină piața globală, având aproximativ 10.000 de sateliți pe orbită și peste nouă milioane de utilizatori la nivel mondial.

Globalstar, companie cu sediul în Louisiana (SUA), furnizează servicii de voce, date și monitorizare pentru clienți din sectorul comercial, guvernamental și de consum.

Compania este cunoscută pentru colaborarea cu Apple, asigurând funcționalități precum „Emergency SOS” pe iPhone. Rețeaua sa actuală ar urma să fie extinsă la 54 de sateliți în cadrul unui program susținut financiar și de Apple.

Finalizarea tranzacției este estimată pentru anul 2027, fiind condiționată de aprobările autorităților de reglementare și de îndeplinirea unor obiective tehnice legate de dezvoltarea rețelei de sateliți.

În paralel cu achiziția, Amazon și Apple au anunțat continuarea parteneriatului pentru furnizarea serviciilor de comunicații prin satelit pentru dispozitivele iPhone și Apple Watch, inclusiv funcții precum mesaje de urgență și localizare.