FT: Uber își schimbă strategia. Investește peste 10 miliarde de dolari în taxiuri fără șofer

Uber a alocat peste 10 miliarde de dolari pentru achiziționarea a mii de vehicule autonome renunțând la modelul său de afaceri, relatează Financial Times.
Sursa foto: Hepta
Sorina Matei
15 apr. 2026, 15:32, Știri externe

Uber a investit peste 10 miliarde de dolari în achiziționarea a câteva mii de mașini autonome și acțiuni la companii care dezvoltă astfel de vehicule, din cauza concurenței tot mai mari din partea robotaxi-urilor, relatează Financial Times , citând propriile calcule.

Analiștii spun că investiția marchează o schimbare în strategia Uber de la asocierea sa cu un model de economie bazat pe contracte temporare, caracterizat prin resurse minime și șoferi care își folosesc propriile mașini.

În ultimul an, Uber și-a intensificat agresiv încheierea de contracte, anunțând parteneriate cu zeci de dezvoltatori, inclusiv Baidu din China și Rivian din SUA, și intenționează să lanseze servicii de robotaxi în cel puțin 15 orașe până în 2026.

Uber, care încearcă să câștige un punct de sprijin în industria robotaxi, va trebui să concureze cu cei mai mari trei jucători din sector: Alphabet, care deține Waymo, Tesla și Zoox (o divizie a Amazon).

