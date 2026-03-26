Un serviciu de taxi fără șofer, lansat în Europa. Cum funcționează mașinile autonome?

Companiile doresc ca serviciul să fie unul la nivel european, iar acesta va fi lansat prima dată în capitala Croației, Zagreb, potrivit Euronews.

Compania chineză va furniza sistemul de conducere autonomă, Verne va fi proprietarul flotei și operatorul serviciului, iar Uber va pune la dispoziție rețeaua sa globală de servicii de transport, alături de propria platformă a Verne.

Cum va funcționa taxiul care se conduce singur?

Vehiculele autonome utilizează, de obicei, senzori pentru cartografierea împrejurimilor mașinii. Mașina este dotată cu un software capabil să proceseze informațiile, dar și să traseze o rută pentru traseu. Mașina este echipată și cu actuatoare, mecanisme care controlează sistemele de accelerație, direcție și frânare, care execută instrucțiunile oferite de programul software, conducând, astfel, mașina.

Spre exemplu, sistemele Pony.ai, utilizează învățarea automată și învățarea profundă, pentru a ajuta mașinile să navigheze în diferite scenarii din trafic.

„Europa are nevoie de o mobilitate autonomă care să poată trece de la faza de testare la cea de serviciu real. La Verne, reunim tehnologia, platforma și capacitățile operaționale necesare pentru a transforma acest lucru în realitate, începând cu Zagreb, înainte de a ne extinde către noi piețe”, a declarat Marko Pejkovic, director general al companiei Verne.

Cele trei companii partenere nu au precizat o dată exactă de lansare, însă au început testarea vehiculelor autonome pe șoselele din Zagreb, folosind sistemul de conducere automată Gen-7 al Pony.ai pe modelul Arcfox Alpha T5 Robotaxi.

Companiile chineze de tehnologie, tot mai prezente în Europa

Dezvoltatorii chinezi specializați în tehnologia de conducere autonomă își intensifică prezența pe piața europeană, în contextul restricțiilor pe care aceste companii le au pe piața SUA.

În 2025, Pony.ai a încheiat un parteneriat cu aplicația estoniană de transport Bolt pentru a introduce vehicule autonome în Europa. De asemenea, compania Uber a anunțat, în februarie, că va lansa vehicule autonome la Madrid în 2026, iar companiile americane Waymo și Uber au început testarea robotaxiurilor la Londra.