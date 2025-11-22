Agenția americană de sănătate acuzată că se aliniază pozițiilor antivaccin

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite se află în atenția publică după ce a modificat secțiunea despre siguranța vaccinurilor de pe site-ul oficial. Noile formulări lasă loc unei posibile legături între vaccinurile pentru copii și autism. Ipoteza a fost desființată deja de decenii de cercetări științifice.

În versiunea actualizată a paginii CDC se menționează că „afirmația «vaccinurile nu provoacă autism» nu este bazată pe dovezi, deoarece studiile nu au exclus posibilitatea ca vaccinurile administrate sugarilor să provoace autism”. Noua formulare antivaccin contrazice poziția clasică a agenției americane de sănătate.

Potrivit Reuters, CDC notează, de asemenea, că autoritățile sanitare ar fi „ignorat” studiile ce susțin o astfel de legătură.

CDC, acuzat că adoptă poziții antivaccin

Modificările au fost făcute după numirea lui Robert F. Kennedy Jr., cunoscut pentru pozițiile sale antivaccin, în fruntea Departamentului pentru Sănătate. Fostul șef al diviziei de imunizare a CDC, Demetre Daskalakis, a avertizat că „vocea instituției este folosită tot mai mult pentru a răspândi mesaje periculoase”. El a numit situația „o urgență de sănătate publică” și a sfătuit publicul să„nu aibă încredere în această agenție.”

Organizația Mondială a Sănătății a precizat din nou că „o bază robustă și extinsă de dovezi arată că vaccinurile pentru copii nu provoacă autism”. Studiile care au susținut contrariul au fost demontate și nu sunt considerate credibile.

Schimbarea, aplaudată de susținătorii lui Kennedy

Grupul antivaccin Children’s Health Defense, condus anterior chiar de Kennedy, a salutat schimbarea, scriind pe platforma X că CDC „începe să recunoască adevărul” și se dezice de „minciuna îndrăzneață” privind vaccinurile și autismul.

Deși cauzele autismului rămân insuficient înțelese, experții subliniază că există numeroase studii riguroase pe această temă. Acestea nu au identificat nicio legătură între autism și vaccinuri, medicamente sau substanțe precum timerosalul ori formaldehida.

În ciuda acestui consens, atât Kennedy, cât și președintele Donald Trump au sugerat des ipoteze nefondate care contrazic datele științifice.