Legislatorii din SUA adoptă o interdicție privind tratamentele pentru minorii transgender

Camera Reprezentanților din SUA a adoptat miercuri un proiect de lege împotriva „mutilării corporale” a minorilor și care interzice tratamentele de tranziție pentru minorii transgender, un text denunțat de grupurile pentru drepturile LGBT+, potrivit Le Figaro.

Proiectul de lege, susținut de reprezentanta de extremă dreapta Marjorie Taylor Greene, recent repudiată de Donald Trump, a fost adoptat cu 216 voturi pentru și 211 împotrivă și se îndreaptă acum spre Senat. „Acest proiect de lege important (…) va pune capăt mutilării genitale feminine și castrării chimice a copiilor”, a declarat Greene miercuri în plenul Camerei Reprezentanților.

Textul enumeră o serie de proceduri interzise dacă acestea sunt „efectuate cu scopul de a schimba corpul (unui minor) pentru a corespunde unui sex diferit de sexul său biologic”. Infractorii, „orice persoană care efectuează sau încearcă să efectueze” astfel de acte asupra minorilor sau care transportă un minor în acest scop, ar putea risca până la 10 ani de închisoare.

Acest text este „o reflectare directă a ordinului executiv al președintelui Trump și a promisiunilor de campanie ale fiecărui republican în 2024”, a adăugat Marjorie Taylor Greene.

De la revenirea la putere, Donald Trump a anulat o serie de progrese obținute de persoanele transgender. Președintele republican a ordonat excluderea persoanelor transgender din forțele armate și a autorizat agențiile federale să reducă finanțarea școlilor care permit sportivilor transgender să concureze în campionatele feminine.