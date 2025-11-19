Fiica transgender a lui Chester Bennington își ia rămas-bun de la identitatea trecută într-un poem

Draven Bennington, fiica transgender a lui Chester Bennington, fostul solist Linkin Park, a transmis un mesaj personal în mediul online, unde a publicat un poem în care își ia rămas-bun de la „băiatul” care a reprezentat identitatea ei de dinaintea tranziției, scrie Daily Mail.

Postarea, însoțită de o fotografie „atunci și acum”, s-a viralizat rapid și a stârnit un val uriaș de susținere din partea fanilor și a comunității.

În poem, Draven descrie modul în care versiunea de sine din trecut rămâne o prezență sensibilă, dar dureroasă: „Dragă băiete, îți văd în continuare ochii de fiecare dată când mă uit în oglindă, o amintire dulce-amară că ai fost parte din mine”, scrie ea.

Textul explorează întrebări legate de identitate, vindecare și transformare, reflectând dificultățile și eliberarea pe care tranziția le-a adus în viața ei.

Fiica lui Chester a dezvaluit încă din 2024 începerea procesului

Draven a dezvăluit public că este transgender în februarie și a spus atunci că a început procesul de afirmare a genului, inclusiv terapie hormonală, încă din august 2024.

În mesajele sale, ea a mulțumit celor apropiați pentru sprijin, în special mamei sale, Samantha Olit, pe care o numește „cea mai mare susținătoare”.

Chester Bennington, „care a murit în 2017”, fusese vocal în susținerea drepturilor persoanelor transgender, declarând într-o discuție din 2017 că toate toaletele ar trebui să fie unisex.

Draven a menționat anterior că tatăl ei a sprijinit-o necondiționat de-a lungul vieții.

Postarea a fost întâmpinată cu mii de reacții de încurajare, inclusiv de la mama ei, Samantha: „Sunt atât de mândră de tine. Te iubesc cu toată inima. Tot ce vreau este să fii fericită și sănătoasă”.