Descoperire revoluționară în tratarea cancerului! Un medicament devine de 20.000 de ori mai puternic

Noul medicament este de 20.000 de ori mai eficient la distrugerea celulelor canceroase și nu are efecte secundare.

O echipă de cercetători de la Universitatea Northwestern din SUA a realizat o descoperire revoluționară în tratarea cancerului. Oamenii de știință au reproiectat complet structura unui medicament pentru chimioterapie folosind nanotehnologia, făcându-l mult mai puternic și mai sigur.

Cercetătorii au folosit acizi nucleici sferici (SNA), un tip de nanoparticule minuscule. Aceștia au încorporat medicamentul direct în lanțuri de ADN care acoperă sfere microscopice. Structura nouă transformă complet modul în care medicamentul atacă cancerul.

Celulele canceroase recunosc cu ușurință aceste structuri și le atrag în interior în mod natural. Odată ajunse înăuntru, enzimele descompun învelișul de ADN și eliberează medicamentul direct în celula canceroasă.

Testele pe animale au avut rezultate uimitoare

Testele pe animale cu leucemie mieloidă acută au arătat rezultate uimitoare: medicamentul pătrunde în celulele leucemice de 12,5 ori mai eficient, distruge celulele canceroase de până la 20.000 de ori mai bine, încetinește progresia cancerului de 59 de ori și nu provoacă efecte secundare detectabile.

„În modelele pe animale, am reușit să oprim complet tumorile din evoluție”, a declarat Chad A. Mirkin, profesorul care a condus cercetarea.

Echipa lui Mirkin a reproiectat un medicament vechi numit 5-fluorouracil (5-Fu). Acest medicament are două probleme mari: se dizolvă foarte greu în corp și afectează atât celulele sănătoase, cât și cele canceroase.

Mai puțin de 1% din medicamentul clasic se dizolvă efectiv în fluide biologice. Restul se aglomerează sau rămâne solid, așa că organismul nu îl poate absorbi.

„Chimioterapia este adesea extrem de toxică și slab solubilă”, a explicat Mirkin. „Trebuie să găsim modalități de a o face solubilă în apă și de a o administra eficient”.

Chimioterapia actuală ucide tot ce întâlnește celule canceroase și celule sănătoase

Noul medicament rezolvă ambele probleme. Se dizolvă perfect și atacă selectiv celulele canceroase.

„Chimioterapiile actuale ucid tot ce întâlnesc – și celule canceroase, și celule sănătoase”, a spus Mirkin. „Nanomedicina noastră vizează preferențial celulele canceroase. Administrează o doză concentrată exact unde este nevoie, nu în tot organismul”.

În testele pe șoareci, terapia a eliminat aproape complet celulele leucemice din sânge și splină. Animalele au trăit mult mai mult. Țesuturile sănătoase au rămas neafectate.

Cercetătorii vor testa acum metoda pe grupuri mai mari de animale mici, apoi pe animale mai mari. Dacă totul merge bine, vor urma studii clinice pe oameni.

Șapte tratamente bazate pe acizi nucleici sferici sunt deja în testare clinică pentru diverse boli.

„Dacă acest lucru funcționează la pacienții umani, este un progres extraordinar”, a concluzionat Mirkin. „Ar însemna chimioterapie mai eficientă, rate de vindecare mai bune și mai puține efecte secundare. Acesta este întotdeauna obiectivul în tratarea cancerului”.

Studiul a fost publicat în revista ACS Nano.