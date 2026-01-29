Rogobete anunță un nou normativ de personal în Sănătate: Resursa nu poate fi dimensionată doar în funcție de numărul de paturi

Ministrul Sănătății s-a întâlnit joi cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” și ai Federației Ssanitas, alături de cei ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și ai Colegiului Medicilor din România (CMR).

S-a discutat despre organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și normarea personalului medical.

Alexandru Rogobete susține că se lucrează la o reașezare a sistemului de gărzi în trei forme distincte: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, cu mecanisme de plată diferențiate, în funcție de nivelul de responsabilitate și de activitatea efectiv prestată. Ministrul spune că regulile trebuie să reflecte realitatea din teren și să elimine situațiile în care munca și răspunderea sunt tratate uniform, indiferent de complexitate și efort.

Nou normativ de personal

El anunță că a clarificat informațiile apărute în spațiul public privind posibile măsuri de ajustare bugetară.

„Am spus și mențin ferm: nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susținem clar plata pe performanță, corelată cu munca reală, rezultatele și responsabilitatea profesională”, a transmis Rogobete.

El susține că a convenit cu partenerii sociali să inițieze elaborarea unui nou normativ de personal.

„Resursa umană nu mai poate fi dimensionată exclusiv în funcție de numărul de paturi. Este nevoie de o abordare modernă, care să includă volumul de activitate, complexitatea cazurilor și tipul serviciilor medicale furnizate, astfel încât structura de personal să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital”, a spus Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății spune că dialogul cu partenerii sociali și profesionali va continua în cadrul unui grup de lucru.