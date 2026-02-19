Prima pagină » Comunicate » Comunicat de presă

Comunicat de presă

Gusturile Banatului la scenă internațională. Județul Timiș participă zilele acestea, la Belgrade Tourism Fair 2026, (19-22 februarie), cu unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale sale – Banat, Regiune Gastronomică Europeană 2028.
Comunicat de presă
Mediafax
19 feb. 2026, 15:13, Comunicate

Participarea va fi realizată printr-un stand oficial al Consiliului Județean Timiș, unde Visit Timiș va promova oferta turistică integrată a județului, de la patrimoniu cultural și experiențe urbane, până la turism rural și gastronomie.

De asemenea, componenta culinară va fi susținută de HORETIM, care va organiza o degustare de produse tradiționale reprezentative pentru regiune.

Vizitatorii vor putea descoperi Banatul prin gust, într-o selecție atent curatoriată de producători locali: brânzeturi artizanale de la Curtea Culorilor, mezeluri tradiționale oferite de Nora și vinuri de la Crama Aramic.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Numele vehiculate pentru șefia Portului Constanța (surse) / Premieră: CN APMC primește consultanță externă pentru funcționarea Consiliului de Administrație / Firma aleasă a fost criticată de Radu Miruță când era ministrul Economiei
G4Media
Cum se schimbă vremea în orele următoare. Unde plouă și unde ninge. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Cătălin Măruță a dat lovitura, după plecarea de la Pro TV! S-a întâmplat în doar 60 de minute
Cancan
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
Libertatea
Ciorba de „bureți de oaie”, rețeta arhaică din Țara Loviștei. „E un preparat iute-acrișor, unic în lume”
CSID
Mercedes-Benz GLB 250+ cu tehnologie EQ a ajuns în România. SUV-ul electric cu autonomie de până la 632 km
Promotor