Kurt Zouma out de la CFR Cluj. Anunțul lui Iuliu Mureşan

CFR Cluj se pregăteşte de schimbări majore în lot, iar primele decizii îi vizează chiar pe cei mai cunoscuţi jucători din echipă. La FANATIK SUPERLIGA, preşedintele Iuliu Mureşan a anunţat că Kurt Zouma este ca şi plecat din Gruia, în timp ce Islam Slimani va continua la CFR Cluj.

Declaraţiile vin într-un moment delicat pentru club, aflat în criză de rezultate şi presat tot mai mult de buget.

Kurt Zouma, 99% plecat de la CFR Cluj: probleme grave la genunchi şi salariu uriaş

Iuliu Mureşan a explicat că Zouma nu mai poate juca fotbal la nivel înalt, din cauza unor probleme serioase la ambii genunchi.

Fundaşul francez, venit în SuperLiga după sezoane la Chelsea şi West Ham, nu a rezistat la primul antrenament mai dur sub comanda lui Daniel Pancu, când s-a accidentat din nou.

Mureşan a spus clar că şansele sunt „de 99%” ca despărţirea să se producă în iarnă, contractul urmând să fie reziliat de comun acord.

Probleme medicale care îi opresc cariera la nivel de top

Zouma are antecedente serioase de accidentări la genunchi, iar efortul de la antrenamentele cu contacte tari l-a scos imediat din circuit.

Oficialul CFR a subliniat că, din punct de vedere fizic, jucătorul nu poate face faţă ritmului actual, motiv pentru care clubul are nevoie de soluţii apte şi disponibile meci de meci.

Chiar dacă francezul impresionează ca fizic şi are un caracter lăudat în vestiar, realitatea medicală îl împinge spre o despărţire aproape sigură.

Zouma, cel mai bine plătit jucător din SuperLiga

Situaţia lui Kurt Zouma este cu atât mai delicată cu cât vorbim despre cel mai bine plătit fotbalist din campionatul României. Potrivit unor surse din presa sportivă, fundaşul încasează aproximativ 50.000 de euro pe lună.

În contextul în care CFR are un buget limitat şi un plafon salarial asumat, Mureşan a subliniat că echipa nu îşi mai poate permite să ţină pe bancă sau în tribună un fotbalist cu un asemenea salariu.

Dacă în cazul lui Zouma despărţirea pare inevitabilă, Islam Slimani este văzut ca un exemplu pozitiv în vestiarul lui CFR Cluj. Mai multe publicaţii au arătat că Slimani câştigă doar în jur de 5.000 de euro pe lună la CFR Cluj, adică un salariu comparabil sau chiar mai mic decât al unor jucători din Liga 2.