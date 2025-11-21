DN 1 se închide trei zile la Buda-Plopeni Sat pentru lucrări la calea ferată. Cum se deviază traficul

Circulația rutieră de pe DN 1 va fi deviată pe categorii de autovehicule, pe rute ocolitoare stabilite de autoritățile rutiere.

Compania Națională de Căi Ferate CFR anunță că lucrările încep duminică, 24 noiembrie, la ora 10:00. Se termină miercuri, 27 noiembrie, la ora 12:00.

Intervențiile se execută pe linia CF 311 Buda-Plopeni Sat, la km 2+390, în zona de intersectare cu DN 1. Circulația feroviară se închide pe intervalul km 2+320 – km 2+440.

Pasagerii vor fi duși cu autobuze pe relația Buda-Plopeni Sat.

DN 1: Ce lucrări se execută

Lucrările se fac în regie proprie. Includ demontarea trecerii la nivel, completarea prismei de balast cu piatră spartă nouă și buraj mecanizat pentru corectarea nivelului căii.

Muncitorii vor monta dale de beton și vor reface prin asfaltare carosabilul de racord dintre drum și calea ferată.

Cum se deviază traficul

Autovehiculele cu Masa Maximă Totală Autorizată de până la 3,5 tone vor fi deviate pe traseele DJ 155 – DJ 102 – DJ 100F – DJ 215 și DN 72 – DJ 144 – DJ 720.

Autovehiculele cu MMTA mai mare de 3,5 tone vor circula pe relația DN 1A – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1.

CFR solicită șoferilor să utilizeze rutele alternative și să respecte indicațiile rutiere temporare pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță.