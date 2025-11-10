Circulație feroviară deschisă pe Axa prioritară TEN-T 22, Coridorul Rin-Dunăre, ramura nordică

CFR SA informează că circulaţia feroviară pe firul I modernizat al variantei de traseu nou-construite între stațiile Ilia și Mintia, parte a secțiunii Gurasada – Simeria, situată pe Axa prioritară TEN – T 22 (Coridorul Rin-Dunăre, ramura nordică) Nürnberg – Praga – Viena – Budapesta – Curtici – Simeria – Brașov -București – Constanța se deschide marți.

Lucrările de construire a noii variante feroviare au fost realizate în cadrul contractului de modernizare a infrastructurii și suprastructurii căii ferate pe Tronsonul 3 Gurasada – Simeria, proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 și prin Programul Transport 2021 – 2027.

Viteză de 160 km/h pentru trenurile de călători și de 120 km pentru trenurile de marfă

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, și anume atingerea vitezei maxime de circulație de 160 km/h pentru trenurile de călători și de 120 km pentru trenurile de marfă, noua variantă de traseu, în lungime de 5,885 km, este mai scurtă cu 1,216 km față de varianta veche de traseu, iar pentru realizarea acesteia a fost necesară construirea inclusiv a următoarelor trei poduri feroviare peste râul Mureș, în lungime totală de 1,3 km, a căror valoare totală estimată depășește 290 milioane lei:

‣ podul nr. 1, situat la intrare în localitatea Brănișca dinspre Deva, în imediata vecinătate a vechiului pod feroviar, are lungime de 384 m;

‣ podul nr. 2, amplasat în zona Castelului Josika, are lungime de 435 m;

‣ podul nr. 3, aflat la ieșirea din Brănișca spre Bretea Mureșană, are o lungime totală de 486 m.

Poduri înalte de 1,95 metri

Din punct de vedere arhitectural, toate cele trei poduri, înalte de 1,95 m, sunt realizate din tabliere metalice, cu cuve de beton armat și cu fundarea executată direct în rocă, iar pentru a reduce impactul asupra râului Mureș s-a utilizat o tehnologie modernă, prin care podurile au fost construite pe maluri și ulterior lansate în poziția finală.

Timp redus de călătorie

Principalul avantaj al noii variante de traseu, situată pe intervalul Mintia – Ilia (16 km), este reducerea timpului de parcurs în această primă etapă, la 18 minute pentru trenurile de călători și la 20 de minute pentru trenurile de marfă, pe firul I între Ilia și Mintia, iar după darea în exploatare, la vitezele proiectate, a variantei nou-construite inclusiv pe firul II (februarie 2026), timpul de parcurs între stațiile Ilia și Mintia va fi de doar 8 minute pentru trenurile de călători și de 18 minute pentru trenurile de marfă.

Contractul de reabilitare a Tronsonului 3 Gurasada – Simeria, situat pe Axa prioritară TEN – T 22 (Coridorul Rin-Dunăre, ramura nordică), are ca obiectiv modernizarea a 40,88 km de infrastructură și suprastructură feroviară pentru circulația trenurilor de călători cu viteza maximă de 160 km/h, lucrări de terasamente și consolidări pe întreaga distanță, construirea a 17 poduri (dintre care 3 peste râul Mureș), 27 de podețe, 4 pasaje superioare, 3 pasaje inferioare, lucrări civile în 9 stații de cale ferată (inclusiv halte comerciale/puncte de oprire), lucrări de electrificare și energoalimentare, precum și lucrări de implementare a sistemului de siguranță a traficului ERTMS (ETCS nivel 2+GSM-R).

Potrivit CFR SA, marile proiecte de investiții, co-finanțate din fonduri nerambursabile, contribuie la dezvoltarea infrastructurii feroviare prin îmbunătăţirea calităţii transportului, sporirea vitezei de circulaţie la 160 km/h pentru trenurile de călători şi la 120 km/h pentru trenurile de marfă, la consolidarea relațiilor comerciale cu operatorii de transport și, de asemenea, au un impact major pentru relansarea economiei regionale.