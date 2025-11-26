Un singur soț e suficient, transmite Vaticanul credincioșilor nedumeriți

Vaticanul a emis un nou decret prin care reafirmă că toți catolicii ar trebui să se căsătorească cu un singur partener pentru tot restul vieții, respingând poligamia și alte forme de relații multiple, scrie Reuters.

Aprobat de Papa Leon al XIV-lea, documentul oficiului doctrinar al Bisericii subliniază învățătura tradițională conform căreia căsătoria este o uniune exclusivă și permanentă între un bărbat și o femeie.

Directiva apare pe fondul unor dezbateri tot mai intense despre normele matrimoniale în regiuni unde poligamia și relațiile poliamoroase sunt tot mai vizibile.

Vaticanul respinge poligamia și relațiile cu mai mulți parteneri

Decretul critică direct practicile poligame din anumite zone ale Africii, unde unii catolici întrețin relații multiple din motive culturale.

Documentul abordează și creșterea popularității relațiilor poliamoroase în unele țări occidentale.

Vaticanul afirmă că o „căsătorie autentică” cere o legătură totală și intimă între doi parteneri egali, o relație care nu poate fi împărțită cu alții.

Summit-urile Vaticanului reflectă preocuparea față de modelele relaționale în schimbare

Decretul vine după două reuniuni majore organizate în 2023 și 2024 de regretatul Papă Francisc, la care episcopii și cardinalii au discutat modul în care Biserica ar trebui să răspundă transformărilor globale privind viața de familie.

Poligamia a fost un subiect sensibil, reprezentanții africani invocând tradițiile locale, în timp ce Vaticanul a insistat asupra respectării învățăturii oficiale.

Exclusivitatea rămâne un principiu central al învățăturii catolice

Documentul nu abordează relațiile între persoane de același sex sau divorțul, pe care Biserica nu îl recunoaște.

Totuși, reafirmă posibilitatea declarării nulității unei căsătorii considerate nevalide și subliniază că nimeni nu este obligat să rămână într-o relație abuzivă.

Oficialii Vaticanului descriu directiva ca pe un apel reînnoit la fidelitate și angajament deplin față de un singur soț ca temelie a unei vieți matrimoniale „rodnice și credincioase”.