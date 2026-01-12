Prima pagină » Știri externe » Actorul Timothée Chalamet câștigă pentru prima dată Globul de Aur

Cea de-a 83-a ediție a Premiilor Globul de Aur onorează cele mai bune producții de film și TV. La evenimentul de la hotelul Beverly Hilton au participat unele dintre cele mai mari nume din film și televiziune, transmite CNN.
Timothée Chalamet a câștigat duminică primul său Glob de Aur, primind premiul pentru cel mai bun actor într-un musical sau comedie pentru filmul „Marty Supreme”, potrivit CNN.

Chalamet i-a salutat pe ceilalți nominalizați din categorie în discursul său de acceptare, spunând că categoria a fost plină „de mulți mari actori” și i-a mulțumit regizorului filmului, Josh Safdie, pentru că a crezut în el.

Chalamet a fost nominalizat anterior la Globes pentru interpretările sale în filme precum „Call Me By Your Name” și „Wonka”.

Stephen Graham și Michelle Williams au câștigat Globurile de Aur pentru cel mai bun actor și actriță într-un serial limitat

Graham a câștigat premiul pentru rolul său din serialul aclamat de critici „Adolescence”. El le-a mulțumit celorlalți nominalizați pentru „performanțele lor remarcabile în toate domeniile”, adăugând că a fost o onoare pentru el să „împartă acest spațiu cu voi”.

Williams a câștigat premiul pentru rolul său din „Dying for Sex”

Cea mai bună actriță și cel mai bun regizor

Rose Byrne a câștigat premiul pentru cea mai bună interpretare a unei actrițe într-un film, pentru filmul „If I Had Legs I’d Kick You”

Erin Doherty a câștigat primul premiu din istorie pentru cel mai bun actor în rol secundar într-o dramă TV, grație rolului său din serialul „Adolescence”, difuzat de Netflix.

Premiul pentru cea mai bună actriță într-o dramă TV i-a fost acordat Rheei Seehorn pentru interpretarea sa din „Pluribus”.

Paul Thomas Anderson a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor.

Cineastul a câștigat deja premiile pentru scenariu pentru „One Battle After Another”, iar Teyana Taylor a câștigat un premiu pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din film. Este o noapte de vis pentru Anderson, o nominalizată perpetuă la galele de premiere și un punct de referință al cinematografiei de la Hollywood.

