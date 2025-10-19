UE vrea să-și extindă competențele blocului pentru a aborda navele flotei fantomă a Rusiei în scopul efectuării de inspecții

Problema navelor care transportă petrol rusesc sub pavilioane diferite pentru a scăpa de sancțiunile UE are implicații majore pentru blocul comunitar, deoarece aceste nave nu numai că contribuie la stimularea economiei de război a Moscovei, dar „reprezintă și o amenințare pentru mediu și pentru siguranța navigației”, potrivit documentului de cinci pagini pregătit de Serviciul European de Acțiune Externă, brațul diplomatic al UE.

Navele flotei fantomă reprezintă, de asemenea, un risc pentru infrastructura critică și „pot fi utilizate ca platforme pentru atacuri hibride împotriva teritoriului UE”, se arată în document. În unele cazuri, navele sunt suspectate de a fi rampe de lansare pentru drone rusești utilizate pentru a recunoaște site-uri occidentale critice și a perturba aeroporturile civile, potrivit Politico.

EEAS a inițiat luna aceasta o discuție la nivel tehnic pe baza unui proiect de declarație a UE și a statelor sale membre privind consolidarea cadrului dreptului internațional al mării, potrivit documentului EEAS. Acest efort „ar oferi statelor membre un instrument suplimentar pentru a spori eficacitatea acțiunilor de aplicare a legii, inclusiv furnizarea unei baze pentru abordarea navelor flotei fantomă”, se arată în document.

Posibile acorduri bilaterale

Proiectul de declarație propune „posibile acorduri bilaterale între statele de pavilion și UE privind abordările preautorizate pentru inspecții”, a scris SEAE în document.

Obiectivul este finalizarea proiectului de declarație până la sfârșitul lunii noiembrie și adoptarea acestuia la următoarea reuniune a miniștrilor de externe ai UE.

Odată ce declarația va fi susținută de statele membre, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, „va solicita autorizarea Consiliului pentru a deschide negocieri pentru acorduri bilaterale cu statele de pavilion identificate”, potrivit documentului.

Statele membre ale UE „demonstrează din ce în ce mai mult un elan reînnoit pentru acțiuni de aplicare a legii mai ferme împotriva flotei fantomă”, potrivit documentului, care dă exemplul soldaților francezi care, la începutul lunii, au urcat la bordul unui petrolier, Boracay, despre care se crede că face parte din flota fantomă a Rusiei, care se afla în largul coastelor Danemarcei când drone neidentificate au forțat închiderea temporară a mai multor aeroporturi și care a fost, de asemenea, ancorat în largul coastelor vestice ale Franței timp de câteva zile.

UE „ar putea sprijini eforturile statelor membre dacă acestea acceptă să acorde UE dreptul de a negocia acorduri în numele lor pentru abordări preautorizate în vederea inspecțiilor”, se arată în document.

Răspunsul statelor de pavilion

UE ia deja legătura cu statele de pavilion prioritare și statele costiere care furnizează sau permit sprijin logistic și servicii de alimentare cu combustibil flotei fantomă și, printre alte acțiuni, „își propune să mobilizeze diversele sale instrumente pentru a oferi sprijin și stimulente statelor de pavilion în vederea radierea navelor sancționate”, potrivit documentului SEAE.

Panama, cel mai mare registru naval, „a acceptat să radieze navele sancționate de UE și a decis recent să nu mai înregistreze nave mai vechi de 15 ani”, se arată în documentul SEAE.

În ceea ce privește sancțiunile suplimentare, UE „va continua să propună includerea pe liste a altor nave și operatori ai ecosistemului flotei fantomă, cum ar fi asigurătorii și registrele de pavilion”, se arată în document, pe baza măsurilor deja luate în cadrul pachetelor de sancțiuni actuale.

„Măsurile suplimentare posibile ar putea include vizarea furnizării de sprijin logistic navelor din flota fantomă, cum ar fi alimentarea cu combustibil”, se arată în document.