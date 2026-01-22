Prima pagină » Știri externe » Avertismentul cancelarului german: Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”

Avertismentul cancelarului german: Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat joi, în timpul discursului său de la Forumul Economic de la Davos, că ascensiunea „marilor puteri” zguduie fundamentele vechii ordini mondiale. Merz i-a îndemnat pe liderii prezenți la eveniment să nu accepte această nouă realitate și să meargă mai degrabă pe modelarea viitorului în schimb.
Avertismentul cancelarului german: Lumea intră într-o perioadă de „politică a marilor puteri”
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
22 ian. 2026, 20:29, Știri externe

Joi, în cadrul discursului său la Davos, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că a început o eră a „politicii marilor puteri”. Referitor la acest lucru, Merz a menționat războiul Rusiei în Ucraina, intrarea Chinei în „rândurile marilor puteri”, precum și noua politică externă și de securitate a SUA odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă.

„Această nouă lume a marilor puteri se construiește pe putere, pe forță și, când vine vorba de asta, pe forță brută. Nu este un loc confortabil”, a spus Merz, potrivit The Guardian.

Cancelarul german i-a îndemnat pe liderii participanți la Forumul Economic de la Davos să nu accepte această nouă realitate și să „modeleze viitorul” în schimb.

În discursul său, Merz a fost de acord opiniile lui Mark Carney, prim-ministrul Canadei, care a declarat marți, la forum, că un sistem de intensificare a rivalității între marile puteri distruge ordinea mondială.

„Acum două zile, Mark Carney a spus în această sală: «Nu mai trebuie să ne bazăm doar pe puterea valorilor noastre. Trebuie să recunoaștem și valoarea puterii noastre». Împărtășesc această opinie. Și când privesc în această sală, vreau să spun: o împărtășim cu toții. Acesta este un bun punct de plecare”, a afirmat cancelarul german.

Totodată, la Davos, Merz a îndemnat națiunile europene să acționeze rapid pentru a-și spori cheltuielile de apărare și competitivitatea economică și să nu renunțe la alianța transatlantică și la NATO, pledând, mai degrabă, pentru o cale de mijloc.

Merz: Lumea în care contează doar puterea este un loc periculos

„În ciuda tuturor frustrărilor și furiei din ultimele luni, să nu ne grăbim să renunțăm la parteneriatul transatlantic. Noi, europenii, noi, germanii, știm cât de prețioasă este încrederea pe care se bazează NATO. Lumea în care contează doar puterea este un loc periculos, în primul rând pentru statele mici, apoi pentru puterile medii și, în cele din urmă, pentru cele mari. Nu spun asta cu ușurință. În secolul al XX-lea, țara mea, Germania, a mers pe această cale până la capătul amar. A tras lumea într-un abis negru”, a mai spus Merz, potrivit POLITICO.

În aceste zile, la Davos, are loc Forumul Economic Mondial, la care participă lideri din mai multe țări. Remodelarea ordinii mondiale a fost una dintre temele principale ale reuniunii anuale a forumului, pe fondul amenințărilor lui Trump privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

Recomandarea video

EXCLUSIV Activitatea procurorilor, îngreunată de CSM, care le-a restricționat accesul în aplicația informatică a instanțelor / Procurorii trebuie să ceară un cod de acces pentru fiecare dosar în parte
G4Media
Nominalizările la Premiile Oscar 2026 zguduie Hollywood-ul. Filmul ignorat aproape complet în România ia fața marilor producții, iar DiCaprio și Chalamet se luptă pentru titlul de cel mai bun actor
Gandul
Părinții criminalului din Cenei, primele declarații după ce Alin a fost ucis la doar 15 ani. Vecinii rup tăcerea: care ar putea fi cauza faptei odioase
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Cum vrea Trump să controleze bucăți din Groenlanda fără să o anexeze
Libertatea
Zodiile cărora le surâde soarta în februarie 2026! Intră sub protecția astrelor și apar schimbări majore pe plan profesional
CSID
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor