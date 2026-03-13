Cu ceva timp în urmă, Comandamentul Central al SUA, responsabil pentru forțele americane din Orientul Mijlociu, a înaintat o cerere către Pentagon, potrivit ziarului. Iar secretarul de război Pete Hegseth a aprobat cererea CENTCOM.

5000 de noi pușcași marini și mai multe nave de război

Wall Street Journal relatează că este vorba despre „un grup amfibiu pregătit” și unitatea sa expediționară de pușcași marini. Totul implică de obicei mai multe nave de război și 5.000 de pușcași marini – pentru a ajuta forțele americane care operează deja în regiune, pe măsură ce conflictul cu Iranul continuă.

Printre unitățile redirecționate de Pentagon se numără USS Tripoli, cu sediul în Japonia, și pușcașii marini la bordul acesteia, a menționat sursa.

Măsura vine la aproape două săptămâni de la începutul conflictului, în contextul intensificării atacurilor iraniene asupra căilor navigabile strategice și a forțelor aliate.

Navele de război și pușcașii marini americani se îndreaptă spre Orientul Mijlociu pe fondul intensificării atacurilor iraniene.

„Îi vom foarte lovi puternic săptămâna viitoare”

Astăzi, pentru Fox News, președintele SUA a declarat: „Îi vom foarte lovi puternic săptămâna viitoare. Trebuie să vedeți ce se va întâmpla în următoarele zile. „Nu va mai dura mult” a spus el.

„Când vei ști că este finalul?”, a fost întrebat președintele SUA. „Când voi ști că este finalul? Când voi simți. Voi simți sinea mea”, a răspuns Trump.