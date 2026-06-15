UPDATE. Accident aviatic devastator în SUA: 12 morți după prăbușirea unei aeronave cu parașutiști

UPDATE: CNN: unul dintre cele mai grave accidente de acest tip din ultimele decenii

Autoritățile americane au confirmat că toate cele 12 persoane aflate la bordul avionului prăbușit duminică în statul Missouri au murit. Accidentul este considerat unul dintre cele mai grave incidente aviatice implicând parașutiști produse în Statele Unite în ultimele decenii. Potrivit autorităților, aeronava s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul Butler Memorial din Missouri. Pilotul și cei 11 pasageri aflați la bord și-au pierdut viața, transmite CNN.

Primele informații din anchetă indică faptul că avionul ar fi avut probleme la câștigarea altitudinii imediat după decolare. Martorii și oficialii locali spun că aeronava a efectuat un viraj brusc la stânga înainte de a se prăbuși într-un câmp aflat la aproximativ 300 de metri de pistă, unde a fost cuprinsă de flăcări.

Majoritatea victimelor erau parașutiști experimentați

Autoritățile au precizat că nouă dintre victime erau parașutiști cu experiență, în timp ce alte două persoane urmau să efectueze salturi în tandem. Anchetatorii verifică inclusiv dacă cineva a reușit să părăsească aeronava înainte de impact, însă până în prezent nu există indicii în acest sens. Compania Skydive Kansas City, care opera zborul, a transmis că întreaga comunitate a parașutiștilor este în stare de șoc după tragedie.

„Este o pierdere devastatoare pentru toți cei conectați cu Skydive Kansas City și pentru întreaga comunitate a parașutismului”, au transmis reprezentanții companiei. Aeronava care s-a prăbușit era de tip Pacific Aerospace 750XL. Avionul este un turbopropulsor monomotor, foarte popular pentru parașutism datorită ușilor detașabile, capacității de decolare/aterizare scurte și sarcinii utile mari.

Ancheta ar putea dura ani

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) și Administrația Federală a Aviației (FAA) au deschis o investigație pentru stabilirea cauzelor accidentului. Experții în siguranță aeronautică spun că este prea devreme pentru concluzii, însă una dintre ipoteze este o posibilă pierdere de putere a motorului. Anchetatorii urmează să analizeze sistemul de alimentare cu combustibil și toate componentele aeronavei. Autoritățile americane avertizează că raportul final ar putea fi publicat abia peste unul sau chiar doi ani.

Potrivit Asociației Americane de Parașutism, înaintea accidentului din Missouri, în ultimii zece ani au avut loc opt accidente mortale implicând aeronave folosite pentru parașutism, soldate cu 25 de victime. Actuala tragedie este cea mai gravă de acest tip din Statele Unite de la accidentul produs în Hawaii în 2019, când 11 persoane și-au pierdut viața.

Știre inițială:

Un avion s-a prăbușit în apropierea unui aeroport din statul american Missouri potrivit CNN.

Accidentul aviatic a avut loc în apropierea unui aeroport din Butler, Missouri. Se pare că toate persoanele aflate la bord au murit.

Reprezentanții Departamentul de Poliție Butler și Biroul Șerifului din comitatul Bates sunt la fața locului. Zona a fost izolată.

Butler se află la aproximativ 100 kilometri sud de Kansas City, Missouri.