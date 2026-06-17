Un avion privat s-a prăbușit pe o autostradă din Texas. Șoferii au coborât din mașini și au încercat să salveze pasagerii din flăcări

Accidentul s-a produs marți seară în orașul Laredo, aproape de granița dintre Statele Unite și Mexic. Avionul, un jet de afaceri de tip Cessna Citation Latitude, avea la bord șase persoane. Potrivit autorităților locale, citate de AP, aeronava s-a prăbușit pe șoseaua Loop 20, în apropierea Aeroportului Internațional Laredo. După impact, avionul a luat foc și s-a rupt aproape în două. Datele de zbor arată că aparatul decolase cu câteva ore mai devreme de pe aeroportul Los Cabos din Mexic.

Șoferii au sărit în ajutorul pasagerilor

Martorii au descris scene care păreau desprinse dintr-un film. Mai multe persoane și-au abandonat mașinile și au alergat spre aeronava aflată în flăcări. Imaginile filmate la locul accidentului arată oameni care încearcă să spargă geamul cabinei de pilotaj cu un baros și o lopată pentru a permite evacuarea celor aflați la bord.

O femeie care se afla în trafic a povestit că a văzut pasageri încercând să iasă din avion în timp ce focul se extindea pe fuselaj. Potrivit acesteia, trei tineri au reușit să se evacueze, urmați de o persoană care părea a fi pilotul aeronavei. Salvatorii au intervenit rapid, iar un pompier a urcat pe o scară pentru a ajunge la ultimii ocupanți ai avionului.

O persoană și-a pierdut viața

Autoritățile au confirmat că o persoană a murit în urma accidentului. Deocamdată nu a fost precizat oficial dacă victima se afla la bordul aeronavei sau la sol. Alte cinci persoane au supraviețuit. În timpul operațiunii de salvare, cinci polițiști au fost transportați la spital după ce au inhalat fum dens provenit de la incendiul izbucnit după impact.

Cauza exactă a accidentului nu este cunoscută. Directorul aeroportului din Laredo a declarat pentru presa locală că avionul ar fi suferit o defecțiune mecanică înainte de prăbușire, însă investigația este abia la început. Compania NetJets, operatorul aeronavei și una dintre cele mai mari firme de aviație privată din lume, a confirmat că avionul implicat în accident îi aparținea și a anunțat că cooperează cu autoritățile.

Al treilea accident aviatic major în trei zile

Prăbușirea din Texas vine după alte două tragedii aviatice produse în Statele Unite în ultimele zile. Luni, un bombardier B-52 s-a prăbușit în California în timpul unui zbor de test, iar toate cele opt persoane aflate la bord au murit. Cu o zi înainte, 12 oameni și-au pierdut viața după ce un avion utilizat pentru parașutism s-a prăbușit în statul Missouri.