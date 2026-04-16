Pentagonul a purtat discuții cu Ford și GM privind sprijinirea producției de armament

Pentagonul a purtat discuții cu General Motors și Ford despre modul în care constructorii auto din Detroit ar putea contribui la lanțurile de aprovizionare cu armament ale SUA, în cadrul planului administrației Trump de reformare a achizițiilor militare.
Iulian Moşneagu
16 apr. 2026, 09:04, Economic

Discuțiile, descrise drept „ample”, au vizat modul în care producătorii auto ar putea contribui la fabricarea de piese pentru diverse sisteme de armament, inclusiv prin utilizarea unor tehnici avansate de producție, precum imprimarea 3D, afirmă surse citate de Financial Times.

Dialogul are loc în contextul în care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, promovează o schimbare radicală a modului în care armata cumpără echipamente și tehnologie.

Pentagonul vrea extinderea rapidă a bazei industriale

Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a acuzat anul trecut marile companii din industria de apărare că au determinat armata americană să depindă excesiv de sisteme foarte specializate, mai scumpe și mai greu de produs decât echivalentele comerciale.

„Pentagonul este foarte motivat să restructureze achizițiile, să se miște mai repede, să facă lucrurile la costuri mai mici, să elimine blocajele și să crească producția. De aceea au contactat GM și Ford, iar întrebarea preliminară este: ce puteți face pentru a ajuta?”, a spus una dintre sursele apropiate discuțiilor.

„Deocamdată nu s-a semnat nimic”, a adăugat sursa.

GM are deja o subsidiară dedicată sectorului de apărare, care lucrează cu armata SUA la dezvoltarea unor capabilități precum vehicule autonome capabile să transporte personal rănit. Compania care deține mărcile Chevrolet și Cadillac face parte și dintr-un consorțiu care lucrează la un nou rover lunar pentru programul Artemis al NASA.

„De mai bine de 100 de ani, GM sprijină securitatea Americii, siguranța și pe cei care ne protejează națiunea”, a transmis compania într-un comunicat. „Deși acest angajament continuă, nu comentăm speculațiile.”

Ford, care nu are o subsidiară dedicată apărării, a refuzat să comenteze.

„Departamentul de Război este angajat să extindă rapid baza industrială de apărare prin valorificarea tuturor soluțiilor și tehnologiilor comerciale disponibile, pentru a se asigura că militarii noștri își păstrează un avantaj decisiv”, a declarat pentru FT un oficial al Pentagonului.

