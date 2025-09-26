Lucrările pe tronsonul Bacău – Pașcani din Autostrada Moldovei se apropie de 40%. Se vor finaliza în 2026, anunță Cristian Pistol

„Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe toate cele trei loturi cu peste 700 de muncitori și mai mult de 450 de utilaje. Pe Lotul 1 (Săucești – Trifești), în lungime de 30,3 km, stadiul fizic este de 38,5 %. Lucrările de pe Lotul 2 ( Trifești – Gherăești), în lungime de 18, 99 km , au ajuns la un stadiu fizic de 36%. Pe șantierul Lotului 3 ( Mircești – Pașcani), în lungime de 28,09 km, stadiul fizic este de 36,2%”, a transmis Pistol.

Pe întregul tronson de 77,38 km se realizează lucrări, printre care construcția nodului rutier turbion, care va conecta autostrăzile A7 și A8, și asigurarea legăturii dintre nodul rutier Bacău Nord și Varianta Ocolitoare (VO) Bacău.

„Conform contractului pe traseul tronsonului de autostradă Bacău-Pașcani vor fi construite inclusiv: 9 noduri rutiere, 22 de poduri și 2 pasaje. Contractele, finanțate prin PNRR, au o valoare însumată de 4,66 miliarde lei (fără TVA), iar lucrările trebuie finalizate anul viitor (2026)”, conchide Pistol.