Dan Armeanu, vicepreședinte ASF, după votul final pe legea privind plata pensiilor private: O măsură strategică și prioritară, esențială pentru alinierea la standardele OCDE

Proiectul de lege privind plata pensiilor private, adoptat miercuri în urma votului din Camera Deputaților, mai are un pas, controlul de constituționalitate, înainte de a merge la promulgare și a deveni lege, dar va intra în vigoare la un an de la publicarea în Monitorul Oficial.

Conform prevederilor inițiale, legea de plată a pensiilor private trebuia adoptată din 2011, după trei ani de la înființarea fondurilor de pensii private în 2008.

Deputații au decis astfel că ponderea tranșei maxime care poate fi încasată dintr-o dată din Pilonul 2 de pensii private la ieșirea din activitate este de maximum 30% (față de 25% inițial), cu excepția celor cu funduri foarte mici, iar numărul minim de ani pe care poate fi eșalonată plata este de 8 ani (față de 10 inițial).

În prezent, conform normelor tranzitorii, banii strânși în contul de pensie obligatorie administrată privat pot fi retrași integral – varianta preferată de majoritatea celor care au ieșit din câmpul muncii – sau în 60 de rate (5 ani) egale.

În fondurile de pensii private obligatorii sunt înscriși 8,3 milioane de români, adică majoritatea populației active a țării. Mai bine de jumătate (4,5 milioane) contribuie regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25%.

Traseul legii

Proiectul a fost pus pe traseul legislativ în luna august în contextul în care elaborarea acestei ultime etape a reformei sistemului de pensii este parte din demersurile pentru aderarea României la OCDE. Termenul asumat oficial de statul român este sfârșitul anul 2026.

România a obținut până în prezent 15 avize formale ale comitetelor de specialitate din cele 25 existente la nivelul OCDE, care trebuie închise pentru finalizarea cu succes a procesului de aderare.

Contactat de reporterul Mediafax, Dan Armeanu a subliniat importanța votului din Legislativ pentru sistemul de pensii private și candidatura României la OCDE.

„Legea privind plata pensiilor private reprezintă o măsură strategică și prioritară, esențială pentru completarea arhitecturii sistemului de pensii private din România și alinierea acestuia la standardele internaționale promovate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OCDE. Era necesară adoptarea cadrului legal pentru plata acestor pensii, pentru a oferi participanților predictibilitate și o garanție reală că economiile lor se vor transforma în venituri sigure, pe termen lung”, a declarat vicepreședintele ASF.

Potrivit oficialului Dan Armeanu, forma actului normativ care a rezultat din dezbaterile Guvernului și ale celor două camere ale Parlamentului, pornind de la proiectul elaborat de ASF și pus pe traseul legislativ de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, este conform practicilor OCDE.

„Astfel, legea de plată respectă în totalitate principiile internaționale specifice pensiilor private și duce la îndeplinirea scopului înființării sistemului pensiilor private în România. Mai mult, legea aprobată azi respectă toate standardele și bunele practici europene și ale OECD”, a declarat Dan Armeanu.

Răspunsul se aplică inclusiv în cazul celui mai recent amendament, inclus de senatori și asumat și e deputați, privind posibilitatea acordată bolnavilor de cancer să își retragă întregul activ din pilonul de pensii.