Asigurarea obligatorie se extinde la trotinete și biciclete electrice. Camera Deputaților adoptă Legea RCA

Proiectul de lege, inițiat de Guvern, transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2021/2118 a Parlamentului European. Prin acest demers, definiția vehiculului se extinde, astfel încât asigurarea obligatorie RCA va fi raportată la anumite criterii tehnice și nu doar la înmatriculare.

Astfel, vor intra sub obligația de asigurare vehiculele cu o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h sau cele care au o masă proprie mai mare de 25 kg și o viteză maximă constructivă mai mare de 14 km/h. Această clarificare permite includerea în sistemul RCA a vehiculelor electrice mai rapide sau mai grele, cum sunt trotinetele și bicicletele electrice performante.

Potrivit expunerii de motive, noile prevederi stabilesc și limitele minime de despăgubire pentru daunele produse prin utilizarea vehiculelor: pentru prejudicii materiale produse în același accident, indiferent de numărul persoanelor afectate, limita de despăgubire va fi de 6.434.740 lei.

În cazul vătămărilor corporale, deceselor sau prejudiciilor fără caracter patrimonial produse în același accident, limita de despăgubire va fi de 31.926.210 lei. Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) poate revizui aceste limite prin reglementări proprii, conform actelor delegate emise de Comisia Europeană.

Proprietarii sau utilizatorii vehiculelor care staționează în mod obișnuit în România vor fi obligați să încheie și să mențină o asigurare RCA valabilă. Excepțiile se aplică persoanelor fizice și juridice care folosesc vehicule exclusiv în cadrul evenimentelor sportive cu motor, inclusiv curse, competiții, antrenamente, testări și demonstrații desfășurate în zone cu acces restricționat. Organizatorul evenimentului sau o altă parte trebuie să fi încheiat o asigurare facultativă sau să dispună de un instrument de garantare alternativ care acoperă prejudiciile provocate terților, inclusiv spectatorilor.

Legea adoptată de Camera Deputaților a fost aprobată în forma transmisă de Guvern, fără amendamentele adoptate anterior de Senat și cu respingerea tuturor amendamentelor depuse de deputați.

Extinderea obligației RCA la trotinete și biciclete electrice vine ca răspuns la creșterea utilizării acestor vehicule în mediul urban și la necesitatea protecției civile în caz de accidente, conform legislației europene.