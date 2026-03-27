O țară din UE vrea să restricționeze accesul copiilor sub 14 ani la rețelele sociale

Austria se alătură țărilor care vor să introducă măsuri privind restricționarea accesului la rețelele sociale în rândul copiilor sub o anumită vârstă.

În acest sens, coaliția de guvernare din Austria a anunțat, vineri, că plănuiește să restricționeze rețelele sociale în rândul copiilor sub 14 ani.

Alexander Pröll, responsabilul cu digitalizarea din cadrul cabinetului cancelarului Christian Stocker, a declarat că proiectul de lege va fi elaborat până la sfârșitul lunii iunie. Inițiativa trebuie să primească aprobare din partea parlamentului austriac pentru a intra ulterior în vigoare.

Potrivit Associated Press, Pröll a precizat că se vor utiliza „metode moderne din punct de vedere tehnic” de verificare a vârstei, fiind respectată în același timp confidențialitatea.

„Astăzi este o zi bună pentru copiii din țara noastră. În viitor, vom proteja cu hotărâre copiii și tinerii împotriva efectelor negative ale platformelor de socializare. Nu vom mai sta cu mâinile în sân în timp ce aceste platforme îi fac pe copiii noștri dependenți și, adesea, îi îmbolnăvesc”, a declarat vicecancelarul Andreas Babler într-o conferință de presă, potrivit sursei citate.

Alte țări europene plănuiesc introducerea unor măsuri similare

Australia a devenit, în luna decembrie 2025, prima țară din lume care a interzis accesul copiilor sub 16 ani la marile platforme sociale (Facebook, Instagram, TikTok și altele). În Europa, unele țări plănuiesc adoptarea unor măsuri similare. De exemplu, în luna ianuarie a acestui an, în Franța a fost aprobat un proiect de lege care interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, deschizând calea pentru ca măsura să intre în vigoare la începutul următorului an școlar, în luna septembrie.

De asemenea, și Spania a anunțat planuri pentru o interdicție a rețelelor sociale pentru copiii cu vârsta sub 16 ani, în timp ce Danemarca a anunțat, toamna trecută, un acord privind interzicerea accesului pentru cei sub 15 ani.