Copiii de toate vârstele au nevoie de pauze regulate pentru sănătatea fizică și mintală

Recreația nu este doar o pauză distractivă pentru elevii de școală primară. Este crucială pentru o sănătate bună și note bune pentru copiii de toate vârstele.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Laurentiu Marinov
11 mai 2026, 11:54, Social
Acesta este mesajul unui grup de pediatri de renume, care tocmai a publicat primele îndrumări noi din ultimii 13 ani despre acest timp nestructurat la școală și cum trebuie protejat, potrivit AP.

Declarația de politică actualizată a Academiei Americane de Pediatrie vine după ani de reducere a vacanțelor școlare și înrăutățirea sănătății copiilor.

Grupul „a susținut întotdeauna joaca – joaca liberă pentru copii – dar aceasta a fost din ce în ce mai amenințată de-a lungul timpului”, parțial din cauza dorinței de a obține scoruri mai mari la teste, a declarat Dr. Robert Murray, autorul principal. „Are un beneficiu foarte puternic dacă este folosită la maximum.”

Noile îndrumări, publicate luni în revista Pediatrics, sunt similare cu declarația de politică anterioară, dar citează cele mai recente cercetări despre motivul pentru care aceste pauze sunt esențiale pentru succesul academic și dezvoltarea mentală, fizică, socială și emoțională a copiilor.

De exemplu, noi dovezi arată că micuții au nevoie de pauze între perioadele de învățare concentrate, astfel încât creierul să poată reține și stoca informațiile. Cercetătorii spun, de asemenea, că pauza le oferă copiilor șansa de a naviga în relații și de a-și dezvolta încrederea, ceea ce este la fel de important atât pentru copiii mai mari, cât și pentru cei mai mici.

În mod ideal, arată studiile, copiii ar trebui să aibă minimum 20 de minute pe zi și mai multe pauze. În alte țări, precum Danemarca, Japonia și Regatul Unit, elevii primesc pauze după fiecare 45-50 de minute de instruire în sala de clasă.

